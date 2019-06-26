сегодня, 13:51
В Липецкой области — самые дорогие в Черноземье молоко и мука
В мае в Липецкой области были самые дешевые в Черноземье говядина, вареная колбаса, мороженая рыба, подсолнечное масло, сыр, яйца, сахар, ржаной хлеб, капуста и яблоки. Самыми дорогими оказались молоко и мука.
В список самых дорогих продуктов в очередной раз попало молоко — 52,30 рубля за литр (в Белгородской области — 42,64 рубля). Также самой дорогой среди регионов черноземья в Липецкой области оказалась мука — 35,68 рубля за килограмм против 32,16 рубля в Белгородской области.
Стоимость литра водки в Липецкой области составила 565,47 рубля. Дешевле всего водка обойдется белгородскому покупателю — 551,42 рубля за литр, дороже всего в Воронежской области (650,73 рубля за литр), сообщает Липецкстат.
витрина иллюзии изобилия
Ели пукали
Виктор 2-28-14
Он
дерзкий