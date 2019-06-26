В Липецкой области — самые дорогие в Черноземье молоко и мука

В мае в Липецкой области были самые дешевые в Черноземье говядина, вареная колбаса, мороженая рыба, подсолнечное масло, сыр, яйца, сахар, ржаной хлеб, капуста и яблоки. Самыми дорогими оказались молоко и мука.

Килограмм говядины (кроме бескостного мяса) стоил 295,98 рубля — дороже остальных покупка мяса обходилась воронежцам (318,65 рубля). Колбаса вареная в нашем регионе стоила в среднем 320,65 рублей за килограмм против 346,10 рубля в Белгородской области. Цена килограмма мороженой неразделанной рыбы составила 117,99 рубля (в Тамбовской области — 138,25 рублей). Заметной оказалась разница цен на сыр: от 441,44 рубля в Липецкой области до 495,39 — в Воронежской. Десяток яиц стоил в среднем 48,22 рубля, тогда как в Тамбовской области — 56,21 рубля, килограмм сахара — 38,99 рубля (42,68 рубля в Курской области). В список дешевых попал ржаной хлеб, чья цена составила 36,85 рубля за килограмм против 44,74 рубля в Тамбовской области. Яблоки стоили 66,08 рубля за килограмм, в Курской области — 78,80 рубля.

В список самых дорогих продуктов в очередной раз попало молоко — 52,30 рубля за литр (в Белгородской области — 42,64 рубля). Также самой дорогой среди регионов черноземья в Липецкой области оказалась мука — 35,68 рубля за килограмм против 32,16 рубля в Белгородской области.

Стоимость литра водки в Липецкой области составила 565,47 рубля. Дешевле всего водка обойдется белгородскому покупателю — 551,42 рубля за литр, дороже всего в Воронежской области (650,73 рубля за литр), сообщает Липецкстат.