Слушание по делу о двойном убийстве превратилось в выяснение семейных отношений

Суд присяжных рассматривает дело 70-летнего пенсионера, которого обвиняют в двойном убийстве. Мотивом преступления следствие считает ревность.

В Липецком областном суде началось рассмотрение уголовного дела 70-летнего Александра Дергунова. Пенсионера из села Карамышево обвиняют в трёх преступлениях: двойном убийстве, незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Обвиняемый на следствии отказался от дачи показаний, вину в преступлениях он не признает. В зале суда Александр Дергунов заявил протест против фото и видеосъемки , "а то вся Липецкая область узнает, что я враг народа". Виновен мужчина или нет, определит суд присяжных. Председательствует в процессе судья Олег Мирошник.По версии следствия, 4 июня 2018 года Юрий Дергунов убил двух своих односельчан вблизи озера Духовое Липецкого района. Пенсионер и двое 60-летних мужчин были давно знакомы, вместе увлекались рыбалкой и охотой. Как считает следствие, мотивом убийства стала ревность пенсионера к бывшей жене, с которой он развёлся около 30 лет назад. Бывшая супруга несколько раз передавала Дергунову продукты через одного из 60-летних мужчин. Это и стало причиной для ссоры. Пенсионер в то утро взялся за ружьё и застрелил «соперника» и второго мужчину, который не участвовал в «любовном треугольнике». Орудие преступления так и не нашли.Тревогу забила мать «соперника», она беспокоилась за сына, ушедшего на рыбалку, но так и не вернувшегося домой. Пропавшего начали искать. Опросили и Дергунова, приятеля пропавшего мужчины. Родственники попросили его проводить к обычному месту их рыбалки . Доведя мать и брата убитого до озера, Дергунов резко повернул обратно к дому. В селе мужчина принялся обеспечивать себе алиби: разговаривал с первыми встречными односельчанами.Тела пропавших на следующий день обнаружили мать и брат «соперника». Следствие начало розыск убийцы. В доме Дергунова нашли патроны и порох. Одежду жертв и подозреваемого отправили на экспертизу. Она установила - на вещах жертв есть волокна одежды Дергунова, на его вещах - волокна вещей убитых.Сегодня в суде начался допрос свидетелей и судебное слушание сразу превратилось в выяснение семейных отношений.Первой заслушали показания бывшей жены Дергунова. Они оформили отношения в 1971 году, а развелись в 1982 году.Несмотря на развод, бывшие супруги продолжали жить вместе. Дергунов работал шофёром, а его экс-жена растила двух детей. В 2017 году между бывшими супругами произошел конфликт, и женщина навсегда покинула дом Дергунова в селе Карамышево. По словам бывшей жены обвиняемого, она стала бояться Дергунова. Он в пьяном виде во время ссор неоднократно угрожал ей расправой. Например, говорил «в болоте утоплю — никто не найдет», «распорю тебя от пупка до шеи». Во время дачи показаний женщина неоднократно намекала на то, что ее бывший супруг любит выпить, как только получает пенсию — и «тогда устраивать концерты». Пока женщина давала показания, подсудимый сверлил свою бывшею жену глазами.Затем Дергунов начал задавать бывшей жене вопросы. Так, он требовал от нее ответа на вопрос, куда она девала заработанные им в Армении, Москве и Кировской области деньги, кому на последние средства купила автомобиль, как и почему продала общую дачу, с кем 67-летняя женщина каталась на квадроцикле. Бывшие жена и муж, а теперь свидетель и подсудимый вступили в перепалку. Женщина говорила, что из нее строят «70-летнюю гулёну», а Дергунов утверждал, что бывшая супруга намеренно позорит его в суде разговорами о пьянстве. Вся эта сцена вызвала невольную улыбку у присяжных, они еле-еле сдерживали смех. А вот один из потерпевших — сын убитого «соперника» - еле держал себя в руках. Когда в суде затронули отношения его отца и бывшей жены Дергунова, он перешел на оскорбления с нецензурной лексикой.Вторым допрошенным сегодня свидетелем стал сын обвиняемого. 40-летний мужчина уже 10 лет не живет с родителями: он работает дальнобойщиком, у него своя семья, мужчина редко интересовался взаимоотношениями между родителями. Так что никакой существенной новой информации — кто кого и к кому ревновал и кто с кем дружил или ссорился — он присяжным не дал. Зато уточнил, что причиной ухода матери из дома в Карамышево стали пропавшие у отца деньги.Оказалось, что подсудимый имеет претензии и к сыну. Дергунов пожаловался ему на то, что родня всего один раз навестила его за время содержания под стражей. Он ставил сыну в вину то, что у него за решеткой нет ни лишней конфетки, ни чая. И тут же заявил, что намерен пользоваться своей пенсией в колонии.Судебное слушание продолжается.