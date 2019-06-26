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Отца кемеровского руфера оштрафовали за опасные селфи сына
Отца юного руфера привлекли к административной ответственности, после публикации в Сети видеоролика, в котором его сын участвует в опасных для жизни развлечениях на крыше многоэтажки в Кемерове.
В ходе проверки личность руфера установили, и он был приглашен вместе с отцом к инспектору по делам несовершеннолетних. Как пояснил отец подростка, он знал об опасном увлечении сына и неоднократно отговаривал его от таких опасных занятий.
В отношении мужчины составлен административный протокол, предусматривающий штраф в 500 рублей за неисполнение родительских обязанностей. А юного экстремала взяли на профилактический учет в комиссии ПДН.