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СК начал проверку по факту смерти подростка на турнике
Следственный комитет начал проверку по факту смерти ребенка в одном из поселков Беловского района Кемеровской области. По данным ведомства, 24 июня в 23:30 местный житель обнаружил на приусадебном участке труп 14-летнего мальчика.
Как сообщает VSE42.RU, во время разбирательств выяснилось, что подросток играл с 11-летним братом на турнике, к которому была привязана веревка с петлей.
– Старший брат накинул петлю себе на шею и стал баловаться, а младший, испугавшись, убежал. Через некоторое время сосед заметил подростка под перекладиной турника. Подойдя к нему, обнаружил, что он не подает признаков жизни, – рассказали в СУ СКР.
Нашедший подростка мужчина пытался оказать первую помощь, но в итоге даже прибывшие медики не смогли спасти жизнь ребенку.
Установлено, что семья погибшего неблагополучная, стоит на профилактическом учете. Стражи порядка выясняют все обстоятельства трагедии, по результатам проверки будет принято решение.
Как сообщает VSE42.RU, во время разбирательств выяснилось, что подросток играл с 11-летним братом на турнике, к которому была привязана веревка с петлей.
– Старший брат накинул петлю себе на шею и стал баловаться, а младший, испугавшись, убежал. Через некоторое время сосед заметил подростка под перекладиной турника. Подойдя к нему, обнаружил, что он не подает признаков жизни, – рассказали в СУ СКР.
Нашедший подростка мужчина пытался оказать первую помощь, но в итоге даже прибывшие медики не смогли спасти жизнь ребенку.
Установлено, что семья погибшего неблагополучная, стоит на профилактическом учете. Стражи порядка выясняют все обстоятельства трагедии, по результатам проверки будет принято решение.