«Ни паспорт России не дают, ни в Грузию не депортируют»

Липчанин Руслан Лория до сих пор живет с паспортом СССР.

На днях в редакцию GOROD48 обратился житель Липецка Руслан Лория: ему не предоставляют гражданство Российской Федерации, но и на родину – в Грузию, он вернуться не может.

В в 1990 году Руслан Лория приехал в Липецк к брату. В нашем городе ему понравилось, и он решил остаться. Здесь познакомился со своей первой женой, в 1992 году сыграл свадьбу, а в 1993 году окончательно выехал из Грузии. Год спустя Лория потерял свой «серпасто-молоткастый» паспорт. Четыре года жил по справкам и в 1998 году наконец-то получил новый паспорт. Правда, документ опять был советский, образца 1974 года.

- Выдал мне его Октябрьский паспортный стол, - рассказывает Руслан Лория. – Тогда значения особого этому и не предал. А зря. Спустя несколько лет у меня даже хотели его отобрать, так как выдали мне его якобы незаконно. Но не отдал. Как без документа жить?

А жизнь, как говорится, пошла по наклонной. С 1999 по 2002 год он отсидел за кражу. К тому моменту у липецкого грузина было уже трое детей. Потом Лория уехал в Воронежскую область, где сел на пять с лишним лет за разбой. За время отбывания срока Лория развелся с первой женой. А выйдя на свободу вернулся в Липецк, где познакомился со второй супругой. Перебивался нелегальной работой, потом появился бизнес: сауна, цветочный магазин и прочее. По словам Руслана, он пытаться получить паспорт, но безрезультатно.

- Вроде жизнь пошла на лад, все было хорошо, но в отношении меня и сына возбудили уголовное дело о мошенничестве, - вспоминает Руслан Лория. – Якобы у нас было ОПС по телефонному мошенничеству. Продержали нас под следствием два года. В отношении сына дело прекратили, меня в декабре 2014 года отпустили под подписку о невыезде. Сын решил подать на реабилитацию, но главный свидетель, который занимался мошенничеством, пропадает. Нас опять под суд. Сына приговорили досидеть 11 дней, а меня к еще 11 месяцам. Но я на суд не явился и с 2016-го два года был в бегах. В прошлом году поймали, я свое отсидел. И в феврале 2019 года вновь собрал все документы для получения гражданства.

Естественно, такая биография не могла не повлиять на принятие решения о предоставлении Руслану гражданства. Как говорит Лория, в елецкой колонии он видел справку, в которой отмечено, что он его пребывание на территории Российской Федерации нежелательно, но и в Грузию его не депортируют.

- Когда я освободился последний раз, меня практически на вахте взяли и повезли в суд на депортацию, - показывает постановление. – Но вместо этого выписали штраф за отсутствие документов. Вот и получается, что мне не паспорт не дают, и депортировать не могут. Делали запрос в консульство, им пришел ответ, что к Грузии я никакого отношения уже не имею. А как мне жить. Я больше не хочу в тюрьму, но без главного документа мне не устроиться на нормальную работу, не взять кредит для бизнеса. Документы последний раз я собрал в феврале. Как мне сказали, их переслали в Москву. И до сих пор нет никакого ответа.

За комментарием мы обратились в пресс-службу УМВД России по Липецкой области. Там подтвердили, что ранее Руслан Лория неоднократно обращался в органы миграционной службы. Но каждый раз либо не доносил необходимых документов, либо обращение носило консультационный характер. Но уже на этом уровне ему объясняли бесперспективность затеи.

- Действительно, сегодня в законодательстве есть определенный пробел, связанный с судимостью у желающих получить гражданство Российской Федерации, - сообщила начальник пресс-службы УМВД Наталья Маслакова. – Руслан Лория не подпадает под перечень тех, кто может быть депортирован. В то же время он имеет право на получение гражданства только после погашения судимости. Так как он отбывал наказание за совершение тяжкого преступления, то процедуру подачи на РВП он может начать только через восемь лет после освобождения (2027 год – прим. GOROD48).

Планируется, что в сентябре законодатель предпримет меры по устранению этого пятна в законодательстве. Предполагается, что на время гашения судимости таким людям будет выдаваться временный документ. Также в ведомстве дополнили, что в Липецкой области случаи подобной правовой казуистики единичны, в отличие от других регионов.