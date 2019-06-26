Происшествия

11 минут назад

34–летний липчанин попался на «закладке»

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#наркотики

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области задержан житель Липецка с крупной партией синтетических наркотиков.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 34–летний безработный липчанин был задержан наркополицейскими в момент осуществления «закладок» на территории одного из садоводческих товариществ города. Телефонная переписка позволила установить места сделанных ранее тайников, из которых запрещенные вещества полицейскими были изъяты.

В ходе проведения следственных действий было установлено, что основную часть наркотиков мужчина хранил в гараже знакомого.  

В общей сложности оперативники изъяли более 70 граммов синтетического наркотика.

По факту преступной деятельности липчанина возбуждены три уголовных дела по признакам преступления предусмотренного чч. 3 и 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.


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#наркотики

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