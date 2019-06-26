Общество

15 минут назад

«Липецкое городище-2019» приглашает участников

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#Липецкое городище
«Липецкое городище-2019» приглашает участников

Седьмой фестиваль этнокультуры «Липецкое городище – 2019» пройдет 19,20 и 21 июля. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, к участию  приглашаются мастера декоративно-прикладного искусства, группы исторической реконструкции, актеры и фольклорные коллективы.  

Всем, кто пожелает продемонстрировать гостям фестиваля свое творчество, а также  поделиться уникальными знаниями и умениями в ходе мастер-классов, необходимо до 8 июля оформить и направить заявку в оргкомитет. Скачать заявку и ознакомиться с положением о фестивале можно здесь. 

Контакты для творческих коллективов и реконструкторов: тел. 8 (4742) 400-307, электронная почта -  belysheva.k@mail.ru   

Для участников ярмарочных площадок – тел. 8-919-163-89-32, lavkavolkova@yandex.ru

Фестиваль «Липецкое городище» стал доброй традицией и неотъемлемой частью празднования Дня города. Мероприятие не только привлекает туристов, но и помогает возрождать интерес к забытым ремеслам.  
2 177
#Липецкое городище

Комментарии (2)

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для и где он пройдет

2 минуты назад
ты тупой?
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и где он пройдет

6 минут назад
и где он пройдет, в каком месте
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