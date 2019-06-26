Общество
15 минут назад
«Липецкое городище-2019» приглашает участников
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Седьмой фестиваль этнокультуры «Липецкое городище – 2019» пройдет 19,20 и 21 июля.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, к участию приглашаются мастера декоративно-прикладного искусства, группы исторической реконструкции, актеры и фольклорные коллективы.
Всем, кто пожелает продемонстрировать гостям фестиваля свое творчество, а также поделиться уникальными знаниями и умениями в ходе мастер-классов, необходимо до 8 июля оформить и направить заявку в оргкомитет. Скачать заявку и ознакомиться с положением о фестивале можно здесь.
Контакты для творческих коллективов и реконструкторов: тел. 8 (4742) 400-307, электронная почта - belysheva.k@mail.ru
Для участников ярмарочных площадок – тел. 8-919-163-89-32, lavkavolkova@yandex.ru.
Фестиваль «Липецкое городище» стал доброй традицией и неотъемлемой частью празднования Дня города. Мероприятие не только привлекает туристов, но и помогает возрождать интерес к забытым ремеслам.
Всем, кто пожелает продемонстрировать гостям фестиваля свое творчество, а также поделиться уникальными знаниями и умениями в ходе мастер-классов, необходимо до 8 июля оформить и направить заявку в оргкомитет. Скачать заявку и ознакомиться с положением о фестивале можно здесь.
Контакты для творческих коллективов и реконструкторов: тел. 8 (4742) 400-307, электронная почта - belysheva.k@mail.ru
Для участников ярмарочных площадок – тел. 8-919-163-89-32, lavkavolkova@yandex.ru.
Фестиваль «Липецкое городище» стал доброй традицией и неотъемлемой частью празднования Дня города. Мероприятие не только привлекает туристов, но и помогает возрождать интерес к забытым ремеслам.
2 177
для и где он пройдет
и где он пройдет