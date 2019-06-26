НЛМК приглашает липчан на спортивный праздник

НЛМК проводит в Липецке Корпоративные Игры – традиционную летнюю спартакиаду предприятий Группы НЛМК, которая в этом году приурочена к 85-й годовщине выпуска первого новолипецкого чугуна.

Как сообщает пресс-служба НЛМК, 29-30 июня сильнейшие спортсмены компании будут соревноваться в мини-футболе, волейболе, баскетболе, эстафетном плавании, гиревом спорте, настольном теннисе, легкоатлетическом многоборье, стендовой стрельбе и бадминтоне.В Играх примут участие более 250 работников Новолипецкого комбината, предприятий НЛМК-Урал, НЛМК-Калуга, Алтай-Кокса, Стойленского ГОКа, Стагдока и Доломита. В силе и ловкости участники форума будут соревноваться на площадках спорткомплексов «Новолипецкий», «Нептун» и «Спортпарк», а также на стрелково-стендовом комплексе.Церемония открытия Корпоративных Игр начнется 29 июня в 10-00 на стадионе спорткомплекса «Новолипецкий». Соревнования стартуют с 12-00 и продлятся до 18-00, а также продолжатся с 10-00 на следующий день.30 июня в 12-00 в спорткомплексе «Спортпарк» пройдет матчевая встреча по бадминтону между командой НЛМК и командой гостей Игр в составе врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и Героя России, космонавта-испытателя Александра Мисуркина. В 14-00 пройдет церемония награждения победителей Игр.Для всех болельщиков вход на все соревнования свободный. Сами зрители смогут не только поболеть за любимые команды, но и стать участниками насыщенной развлекательной программы для детей и взрослых. Болельщиков ожидают полеты на воздушном шаре, велотрек в интерактивной зоне, а также аква-футбол, футбольный дартс, арт-фотозона «Генеалогическое древо» и мастер-классы по гигантским мыльным пузырям.Впервые Корпоративные Игры Группы НЛМК состоялись в 2015 году. В них участвовали команды Стойленского ГОКа и Новолипецкого комбината. Сейчас участниками спортивного форума станут представители восьми предприятий компании.