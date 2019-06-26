Спорт

15 минут назад

Липецкая «Катюша» вновь принесла медаль Нижнему Новгороду

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#Дегкая атлетика #Екатерина Строкова
Липецкая «Катюша» вновь принесла медаль Нижнему Новгороду

Екатерина Строкова вновь порадовала волжских болельщиков.

Воспитанница липецкой СШОР №5 Екатерина Строкова в подмосковном Жуковском стала победительницей Всероссийских соревнований по легкой атлетике памяти В.М. Евстратова, тренера олимпийского чемпиона Юрия Борзаковского.

В соревнованиях метательниц диска наша землячка оказалась единственной, кто покорил рубеж в 60 метров, запустив снаряд на 62,72. Второе место заняла Анастасия Витюгова из Санкт-Петербурга – 58,57, третьей стала Юлия Мальцева из Ханты-Мансийска - 57.72.

Строкова – единственная действующая метательница диска из Липецка, которая стабильно показывает высокие результаты на самых престижных соревнованиях в Москве. Однако спортсменка, которую болельщики прозвали «Катюшей», давно выступает не за родной регион, а за Нижегородскую область, где ей предложили условия лучше.

В Жуковском отличный результат показал Владимир Никитин (Москва/Пермский край) в беге на 1 500 метров — 3:34.69, выполнив норматив для участия в Олимпийских Играх-2020 в Токио.

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#Дегкая атлетика #Екатерина Строкова

Комментарии (1)

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авдотий

3 минуты назад
ЭХ * КАТЮШКА ХОРОША , А МОРДЕНЬ ТО КАКАЯ ЭХ БАБИЩЕ ЛИПЕЦКАЯ МОЛОДЧИНА
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