Происшествия

39 минут назад

В детском лагере «ГАЗ» наехал на 9-летнюю девочку

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#Авария #ДТП
В детском лагере «ГАЗ» наехал на 9-летнюю девочку

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек, один - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 25 июня в Липецке около девяти часов вечера на улице Фрунзе 38-летний водитель автомобиля «Датсун» по предварительным данным н арушил очередность проезда и столкнулся с мотоциклом под управлением 26-летнего парня. Мотоциклист получил смертельную травму, а его пассажирка с травмами госпитализирована.

В Добровском районе около шести часов утра на трассе Липецк – Чаплыгин 40-летняя женщина за рулем «Рено» не справилась с управлением, и машина опрокинулась в кювет. С травмой ее госпитализировали.

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В Елецком районе в селе Казаки на территории детского лагеря 50-летний водитель «ГАЗа» при осуществлении технологических операций допустил случайный наезд на 9-летнюю девочку, которая получила травму.

В Липецке на улице Титова во дворе одного из домов 35-летний водитель «Фольксвагена» допустил наезд на 7-летнего велосипедиста. Мальчик получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

Кроме того, в прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1600 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 45.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1247 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


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#Авария #ДТП

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