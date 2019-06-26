Липчанка завоевала медаль II Европейских Игр

Дарья Семьянова взяла "бронзу" в паре с опытным москвичом.

Свою лепту в лидерство сборной России в медальном зачете на II Европейских Играх в Минске внесли и липецкие спортсмены.

17-летняя Дарья Семьянова в паре с опытным олимпийским чемпионом-2004 москвичом Алексеем Алиповым взяла «бронзу» в микст-трапе т.е. в соревнованиях смешанных команд.

В квалификации россияне поразили поразил 137 тарелочек – всего на одну меньше, чтобы пройти в медальный матч за «золото». Соперниками по матчу за «бронзовую медаль» стали итальянцы Валерио Грацини и Сильвана Станко, наша команда победила - 45:43.

Победителями Игр стали испанцы Антонио Байлон и Фатима Галвес, которые в финале превзошли других представителей Апеннина Джованни Пеллиелло и Джессику Росси - 44:40.

Напомним, что в личном зачете Семьянова была только 20-й. И еще один примечательный факт: когда Алексей Алипов выиграл «золото» на Олимпиаде в Афинах-2004, то его нынешней напарнице Семьяновой было всего… два года.