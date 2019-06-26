Происшествия

сегодня, 09:23

67-летний пенсионер и 31-летняя липчанка лишились денег при продаже домов

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#мошенничество
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67-летний пенсионер и 31-летняя липчанка лишились денег при продаже домов

25 июня в Липецкой области зафиксированы два аналогичных мошенничества: в обоих случаях жертвы обмана предоставили преступникам доступ к своим банковским счетам.

67-летний житель Лебедянского района разметил объявление о продаже дома в интернете. Ему позвонили потенциальные покупатели, которые под предлогом перечисления залога за дом получили доступ к банковскому счету пенсионера. Таким образом мужчина лишился 119 000 рублей.

31-летняя жительница Липецка оказалась в похожей ситуации: аферисты откликнулись на ее объявление о продаже дома, предложили перевести залог, отправили женщину к банкомату, где следуя их инструкциям  липчанка провела несколько операций. После чего ее банковский счет оказался привязан к телефону мошенников. Женщина лишилась 15 000 рублей.

Полицейские в очередной раз предупреждают, не давайте незнакомцам доступ к своим деньгам. Проверяйте любую исходящую от них информацию, особенно когда дело касается товарно-денежных отношений.
2 920
#мошенничество
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Комментарии (2)

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сёрфер

24 минуты назад
да что за дурость) не знаю как сейчас а раньше писалась расписка о получении задатка в личном присутствии, что с народом творится совсем что ли мозги высохли
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Вася Алёхин

38 минут назад
А полЮцейские только предупреждают: не давайте доступ незнакомым к своим деньгам, проверяйте любую информацию.....А ещё с помощью приемов самбо задерживайте подозрительных и тащите к нам в полЮцию ...Ну а мы уж тут разберемся...
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