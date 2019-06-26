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67-летний пенсионер и 31-летняя липчанка лишились денег при продаже домов
25 июня в Липецкой области зафиксированы два аналогичных мошенничества: в обоих случаях жертвы обмана предоставили преступникам доступ к своим банковским счетам.
31-летняя жительница Липецка оказалась в похожей ситуации: аферисты откликнулись на ее объявление о продаже дома, предложили перевести залог, отправили женщину к банкомату, где следуя их инструкциям липчанка провела несколько операций. После чего ее банковский счет оказался привязан к телефону мошенников. Женщина лишилась 15 000 рублей.
Полицейские в очередной раз предупреждают, не давайте незнакомцам доступ к своим деньгам. Проверяйте любую исходящую от них информацию, особенно когда дело касается товарно-денежных отношений.
сёрфер
Вася Алёхин