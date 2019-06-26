70-летнюю липчанку пара мошенников подстерегла возле банка

Для обмана пенсионерки преступники использовали прем с найденными деньгами.

25 июня в Липецке жертвой мошенников стала 70-летняя женщина. Преступники подстерегли ее у банка на улице Московской.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, пенсионерка сняла со своего счета 150 000 рублей. По дороге домой она встретила незнакомку, которая показала на лежащий на земле конверт.



- Мошенница подняла конверт с надписью «300 тысяч», показала женщине находившиеся в нем деньги и предложила их поделить, - рассказали в пресс-службе.



Тут же к женщинам подошел мужчина, она заявил, что деньги его, часть из них пропала и принялся обыскивать сообщницу и пенсионерку - у нее преступник нашел 150 000 рублей. Липчанка заявила, что сняла эти деньги в банке и ее отпустили. Дома она обнаружила, что из 150 тысяч пропали 80 000 рублей.













