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70-летнюю липчанку пара мошенников подстерегла возле банка

8 755
#мошенничество
70-летнюю липчанку пара мошенников подстерегла возле банка

Для обмана пенсионерки преступники использовали прем с найденными деньгами.

25 июня в Липецке жертвой мошенников стала 70-летняя женщина. Преступники подстерегли ее у банка на улице Московской.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, пенсионерка сняла со своего счета 150 000 рублей. По дороге домой она встретила незнакомку, которая показала на лежащий на земле конверт.

- Мошенница подняла конверт с надписью «300 тысяч», показала женщине находившиеся в нем деньги и предложила их поделить, - рассказали в пресс-службе.

Тут же к женщинам подошел мужчина, она заявил, что деньги его, часть из них пропала и принялся обыскивать сообщницу и пенсионерку - у нее преступник нашел 150 000 рублей. Липчанка заявила, что сняла эти деньги в банке и ее отпустили. Дома она обнаружила, что из 150 тысяч пропали 80 000 рублей.






8 755
#мошенничество

Комментарии (8)

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моя твоя

12 минут назад
не понимает - "...подошел мужчина, она заявил,...". Русский язык богатый, очень богатый!!! Но издеваться над ним не надо!!!
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не понял

21 минуту назад
"...преступники использовали прем ...". это, что они там пёрли???///
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Гость

21 минуту назад
Явно и сотрудник банка в доле. Слив информации.
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Animal Planet

33 минуты назад
Шарик,на кой вообще разговаривать на улице с незнакомцами,я только с собаками или кошками на улице общаюсь,ну и с людьми,которые им тоже помогают. И вообще какую совесть нужно иметь что бы обманывать пожилых. В утиль таких,тупомордые еще не втупляют,что такие деньги счастья им не принесут.
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Мошенники это,

34 минуты назад
Я, грабеж-открытое хищение чужого имущества. Пенса не осознавала,в тот момент, что их действия преступны.Поэтому открытого хищения нет.
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Фундук

40 минут назад
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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Шарик

41 минуту назад
бедные пенсы, на кой вы снимаете в одиночку такие суммы?
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Я

48 минут назад
Да то не мошенники, а грабители.
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