Неравнодушные липчане установили крест над святым источником

На этом благоустройство родника не завершится.

Жители Задонского района в содействии с администрацией села Камышевка благоустроили святой источник 12 апостолов. Это один из самых известных источников в Задонском районе Липецкой области.На площадке у источника и купели уже установили беседку. В прошедшие выходные там освятили крест. В церемонии принимали участие представители епархии. Освящение креста собрало множество местных жителей. Благоустройство родника намерены продолжить. Все, кто желает присоединиться к проекту, могут обращаться в администрацию Камышевки. В планах – создание отдельных купелей для мужчин и женщин, рассказали GOROD48 участники проекта.Источник очень востребован. Вода в нем сродни той, что в источнике в Задонске. Температуры воды также составляет +4С. Другое известное название источника 12 апостолов - Белые родники. У него очень интересная история, с ним связано народное предание. В конце XVIII века в окрестностях Южевки и Шубенки появились родники с кристально чистой и вкусной водой, но постепенно люди перестали следить за родником, и он зарос илом. Вода ушла. Появилась она лишь столетие спустя возле села Камышевка. По преданию, даже в студеную пору люди, испив ледяной воды из родника, не заболевали.