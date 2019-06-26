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Неравнодушные липчане установили крест над святым источником

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#святой источник #родник
Неравнодушные липчане установили крест над святым источником

На этом благоустройство родника не завершится.

Жители Задонского района в содействии с администрацией села Камышевка благоустроили святой источник 12 апостолов. Это один из самых известных источников в Задонском районе Липецкой области. 

На площадке у источника и купели уже установили беседку. В прошедшие выходные там освятили крест. В церемонии принимали участие представители епархии. Освящение креста собрало множество местных жителей. Благоустройство родника намерены продолжить. Все, кто желает присоединиться к проекту, могут обращаться в администрацию Камышевки. В планах – создание отдельных купелей для мужчин и женщин, рассказали GOROD48 участники проекта.

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Источник очень востребован. Вода в нем сродни той, что в источнике в Задонске. Температуры воды также составляет +4С. Другое известное название источника 12 апостолов - Белые родники. У него очень интересная история, с ним связано народное предание. В конце XVIII века в окрестностях Южевки и Шубенки появились родники с кристально чистой и вкусной водой, но постепенно люди перестали следить за родником, и он зарос илом. Вода ушла. Появилась она лишь столетие спустя возле села Камышевка. По преданию, даже в студеную пору люди, испив ледяной воды из родника, не заболевали.







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#святой источник #родник

Комментарии (5)

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шотган

31 минуту назад
РПЦ, оно и видно!
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Фундук

40 минут назад
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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Я

49 минут назад
Не пойму какая связь у родника с РПЦ? Они его отрыли что ли?
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Ваш

51 минуту назад
У водозаборов поставьте крестов с часовнями, и будет вода из крана святая
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РПЦ

сегодня, 09:21
Каждый родник будет святым источником
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