Общество
16 минут назад
Три красных сигнала не убедили автомобилиста остановиться
Черный седан продолжил движение на запрещающий сигнал.
Очередное нарушение правил движения на дорогах Липецка зафиксировал видеорегистратор. На этот раз нарушение ПДД произошло на перекрестке улиц Интернациональная и Гагарина. Там вчера днем водитель черного легкового автомобиля наплевал на запрещающие сигналы светофоров. Причем, человек за рулем не заметил ни одного из трех красных сигналов и продолжил движение в сторону Сокола.
За такую спешку водителя могут привлечь к административной ответственности. Наказание за проезд на красный свет — штраф до 5 000 рублей или лишение прав на срок до полугода.
За такую спешку водителя могут привлечь к административной ответственности. Наказание за проезд на красный свет — штраф до 5 000 рублей или лишение прав на срок до полугода.