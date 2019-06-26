Общество

16 минут назад

Три красных сигнала не убедили автомобилиста остановиться

378
#нарушение пдд #светофор

Черный седан продолжил движение на запрещающий сигнал.

Очередное нарушение правил движения на дорогах Липецка зафиксировал видеорегистратор. На этот раз нарушение ПДД произошло на перекрестке улиц Интернациональная и Гагарина. Там вчера днем водитель черного легкового автомобиля наплевал на запрещающие сигналы светофоров. Причем, человек за рулем не заметил ни одного из трех красных сигналов и продолжил движение в сторону Сокола.

За такую спешку водителя могут привлечь к административной ответственности. Наказание за проезд на красный свет — штраф до 5 000 рублей или лишение прав на срок до полугода.
378
#нарушение пдд #светофор

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