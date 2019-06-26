Общество

40 минут назад

На Городище запустили буккроссинг

3 440
#буккроссинг #книги
1
На Городище запустили буккроссинг

Пыльным книгам предлагают дать вторую жизнь.

Администрация общественного пространства Городище запустила в зоне отдыха буккроссинг. Таким образом липчанам предлагают дать новую жизнь старым книгам. Принять участие в обмене изданиями просто. Нужно просто принести книгу на Городище и оставить ее там. Можно оставить в книге пожелания будущему читателю или рассказать о том, чем может удивить издание.

Первой книгой стало «Превращение» Франца Кафки. Это издание на площадке оставила администрация Городища. Книга уже нашла своего читателя.

Буккроссинг, или книговорот — хобби и общественное движение, действующее по принципу социальных сетей и близкое к флешмобу. Человек, прочитав книгу, оставляет («освобождает») её в общественном месте (парк, кафе, поезд, библиотека, станция метро), для того, чтобы другой, случайный человек мог эту книгу найти и прочитать; тот, в свою очередь, должен повторить это же действие. Слежение за «путешествием» книги осуществляется через специальные странички в сети. Идею буккроссинга предложил специалист по интернет-технологиям Рон Хорнбекер в марте 2001 года. Через полгода на его сайте было около 300 активных пользователей, которые «отпускали» книги и приводили новых участников.
3 440
#буккроссинг #книги
1

Комментарии (3)

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587

11 минут назад
Тьфу! Противно. Дятлам !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +1 Лучше и не скажешь !
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Тьфу! Противно.

26 минут назад
Как же уже достали эти придуруи со своимм буккроссингами, коворкингами, стэндапами и прочей гнусной американщиной. Есть Великий русский язык! А эти насаждают ублюдочный американский суржик.
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Дятлам

32 минуты назад
Ничего тупее не придумали извращенцы из мэрии.Оставьте лучше 5000 рублей и проследите на сайте. Сколько раз их пропьют в коррупированном городе , где родственные кланы сидят в администрации толпой
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