На Городище запустили буккроссинг

Пыльным книгам предлагают дать вторую жизнь.

Администрация общественного пространства Городище запустила в зоне отдыха буккроссинг. Таким образом липчанам предлагают дать новую жизнь старым книгам. Принять участие в обмене изданиями просто. Нужно просто принести книгу на Городище и оставить ее там. Можно оставить в книге пожелания будущему читателю или рассказать о том, чем может удивить издание.



Первой книгой стало «Превращение» Франца Кафки. Это издание на площадке оставила администрация Городища. Книга уже нашла своего читателя.



Буккроссинг, или книговорот — хобби и общественное движение, действующее по принципу социальных сетей и близкое к флешмобу. Человек, прочитав книгу, оставляет («освобождает») её в общественном месте (парк, кафе, поезд, библиотека, станция метро), для того, чтобы другой, случайный человек мог эту книгу найти и прочитать; тот, в свою очередь, должен повторить это же действие. Слежение за «путешествием» книги осуществляется через специальные странички в сети. Идею буккроссинга предложил специалист по интернет-технологиям Рон Хорнбекер в марте 2001 года. Через полгода на его сайте было около 300 активных пользователей, которые «отпускали» книги и приводили новых участников.