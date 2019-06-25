На перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской погиб мотоциклист

Его пассажирку осматривают врачи "скорой".

Вечером 25 июня в Липецке на перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.



- Автомобиль "Датсун" поворачивал с улицы Фрунзе на Первомайскую, а мотоциклист - двигался ему навстречу в сторону Театральной площади, - рассказали GOROD48 очевидцы аварии.



По словам свидетелей, удар был не сильным: мотоцикл задел машину вскользь.



Известно, что водитель мотоцикла погиб на месте аварии, его пассажирку сейчас осматривают врачи "скорой помощи".



