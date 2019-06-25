Происшествия
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На перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской погиб мотоциклист
Его пассажирку осматривают врачи "скорой".
Вечером 25 июня в Липецке на перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.
- Автомобиль "Датсун" поворачивал с улицы Фрунзе на Первомайскую, а мотоциклист - двигался ему навстречу в сторону Театральной площади, - рассказали GOROD48 очевидцы аварии.
По словам свидетелей, удар был не сильным: мотоцикл задел машину вскользь.
Известно, что водитель мотоцикла погиб на месте аварии, его пассажирку сейчас осматривают врачи "скорой помощи".
- Автомобиль "Датсун" поворачивал с улицы Фрунзе на Первомайскую, а мотоциклист - двигался ему навстречу в сторону Театральной площади, - рассказали GOROD48 очевидцы аварии.
По словам свидетелей, удар был не сильным: мотоцикл задел машину вскользь.
Известно, что водитель мотоцикла погиб на месте аварии, его пассажирку сейчас осматривают врачи "скорой помощи".
Комментарии (16)
Я фигею!
35 минут назад
У вас есть вообще душа, у тех, кто пишет тут такие нечеловеческие комментарии?! Звери - и те, наверное, обладают бОльшим чувством сострадания, чем вы! Это же ужас просто какой-то, что с людьми стало. Уже не разбирают - шутят над всем подряд! Человек погиб, а вы радуетесь и пытаетесь стать "звездой комеди клаб". Мне страшно представить, что будет дальше с таким поколением. Неужели страна обречена? Или всё же есть надежда?ответить
Оса
37 минут назад
Навождение какое то с этими мотоциклами каждый день бьются и не для кого это не урок! Если с человека слетела обувь во время аварии то это на глушняк. Ну что долеталась птичка. Собалезную родным.ответить
Случайная
38 минут назад
Люди! Вы сходите с ума! Готовы желать смерти человеку только за то, что кто-то иногда вдруг на секунду ночью тревожит ваш сон! Люди! Вы вообще люди!??? Откуда столько злости? Вас, что в детстве люди обижали или сейчас продолжают обижать???ответить
Васелина
38 минут назад
Чтоб язык отсох!!! Кто так пишет!!! Молодой парень погиб! Кто не совершал из вас ошибок в молодости?! Какие злые! Грех вам!!!! Соболезную родителям.... горе такое... царствие небесное, аминь.ответить
Казел
39 минут назад
Машину человеку повредилответить
Лена
39 минут назад
Наташа, Админы так не считают.ответить
Печалька
39 минут назад
Ну почему эти мотоциклеты себя не жалеют? Ведь рано или поздно они погибают. Очень жаль. Какое горе родителям, родственникам. Как всё нелепо происходит. Эх молодёжь......... Куда так спешить? Фото очень страшные.ответить
Сергей
39 минут назад
Я не понимаю людей как при повороте с Фрунзе на Первомайскую автомобиль и мотоцикл пересеклись. Автомобиль поворачивал получается на право , а мотоцикл ехал во встречном направлении но в другой полосе. Как они пересеклись ???? Кто-то на встречку выехал ?ответить
Куралес
42 минуты назад
Еще один успелответить
Е мое
47 минут назад
Ну как так,пацан? Родителям горе какое...ответить
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