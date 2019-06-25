Выпускники начали стягиваться на Соборную площадь

Зрителей пока больше, чем виновников торжества.



Выпускники городских школ уже начали прибывать на Соборную площадь, где сегодня вечером состоятся «Липецкие зори». На месте уже две школы - 29 и 68. Тем временем за ограждением уже заняты все лучшие мечта: зрителей праздника пока больше, чем виновников торжества.



На площади уже установлено полтора десятка фотозон. Снимок на память можно сделать как по тематике праздника, так и попозировать на футбольном диване или на фоне арок цветов и банеров мотоклубов. Официально пре-пати начнётся в 19:30. Оно продлится час. После со сцены прозвучат поздравления для 2 499 выпускников Липецка. Праздник завершится выступлением музыкантов из Тамбова и салютом.

