Общество
сегодня, 19:10
Выпускники начали стягиваться на Соборную площадь
8 2206
Зрителей пока больше, чем виновников торжества.
Выпускники городских школ уже начали прибывать на Соборную площадь, где сегодня вечером состоятся «Липецкие зори». На месте уже две школы - 29 и 68. Тем временем за ограждением уже заняты все лучшие мечта: зрителей праздника пока больше, чем виновников торжества.
На площади уже установлено полтора десятка фотозон. Снимок на память можно сделать как по тематике праздника, так и попозировать на футбольном диване или на фоне арок цветов и банеров мотоклубов. Официально пре-пати начнётся в 19:30. Оно продлится час. После со сцены прозвучат поздравления для 2 499 выпускников Липецка. Праздник завершится выступлением музыкантов из Тамбова и салютом.
На площади уже установлено полтора десятка фотозон. Снимок на память можно сделать как по тематике праздника, так и попозировать на футбольном диване или на фоне арок цветов и банеров мотоклубов. Официально пре-пати начнётся в 19:30. Оно продлится час. После со сцены прозвучат поздравления для 2 499 выпускников Липецка. Праздник завершится выступлением музыкантов из Тамбова и салютом.
8 2206
Тетя Дуся
Людмила
Уж да уж
valerafromsplus
valerafromsplus
valerafromsplus
иван 77
Михалыч