Общество

сегодня, 19:10

Выпускники начали стягиваться на Соборную площадь

8 2206
#Липецкие зори
Выпускники начали стягиваться на Соборную площадь

Зрителей пока больше, чем виновников торжества. 

Выпускники городских школ уже начали прибывать на Соборную площадь, где сегодня вечером состоятся «Липецкие зори». На месте уже две школы - 29 и 68. Тем временем за ограждением уже заняты все лучшие мечта: зрителей праздника пока больше, чем виновников торжества. 

На площади уже установлено полтора десятка фотозон. Снимок на память можно сделать как по тематике праздника, так и попозировать на футбольном диване или на фоне арок цветов и банеров мотоклубов. Официально пре-пати начнётся в 19:30. Оно продлится час. После со сцены прозвучат поздравления для 2 499 выпускников Липецка. Праздник завершится выступлением музыкантов из Тамбова и салютом.
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8 2206
#Липецкие зори

Комментарии (8)

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Тетя Дуся

4 минуты назад
С праздником молодежь!Удачи во всем!Побольше пейте и курите,а то после 40 лет захочется,а уж не сможется!
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Людмила

12 минут назад
Всем успешного поступления и хорошей широкой дороги! Рада ,что погода сегодня супер. Нет изнуряющей жары....))))
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Уж да уж

38 минут назад
С праздником,молодежь. Легкого пути,здоровья, трезвости и удачи во взрослой жизни!!!
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valerafromsplus

40 минут назад
Дальше уже иное. У кого семья, у кого бизнес и т.д.. Но, если включить мозги, то пойдёт без последствий! Сам чуть бухнул после работы, свой 2007-го вспомнил. Эх! Как вчера было! Только помню 2000-й наставал, а уже 20-й на пороге. Пролетели 20 лет незаметно! С праздником всех ребят! Удачи! Здоровья! Семьи! Счастья, удачи и успехов!
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valerafromsplus

43 минуты назад
А так, с праздником вас, ребята! Это ваш последний беспечный день!
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valerafromsplus

44 минуты назад
Главное, чтобы скотовозки их довезли без происшествий!
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иван 77

49 минут назад
быдло молодое
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Михалыч

сегодня, 19:47
Как же это дорого и не понятно зачем, все эти наряды, минимум платье+ прически и т.д 40 к у кого и 100 т.р. неоправданно дорого для празднования выпускного
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