Мэрию Липецка признали лучшей в России по… долгам!

Департамент финансов городской администрации наградили дипломом за лучшее управление муниципальным долгом.

По итогам XII Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» победителем стал департамент финансов мэрии Липецка.Муниципалитет наградили в ходе конференции «Бюджетная политика муниципальных образований в современных условиях», организованной издательским домом «Бюджет» совместно с Союзом финансистов России и при поддержке Федерального Собрания Российской Федерации. В мероприятии приняли участие главы муниципальных образований, руководители местных финансовых органов и экономических служб, члены представительных органов муниципалитетов, сотрудники финансовых органов субъектов РФ, эксперты.Город Липецк стал победителем в Номинации «За лучшее управление муниципальным долгом» по итогам за 2018 год.- Управление муниципальным долгом города Липецка в соответствии с возложенными полномочиями осуществляет департамент финансов администрации города Липецка. В последние годы объем муниципального долга в Российской Федерации имел тенденцию к росту, что негативно сказывалось на развитии определенных муниципальных образований. Росту муниципального долга способствовало сокращение собственных доходов муниципальных бюджетов, при сохранении объемов расходных обязательств. Не исключением стал и город Липецк. Общий объем муниципального долга города по итогам 2018 года составил 2,5 миллиарда рублей, что составляет 56% от налоговых и неналоговых доходов бюджета. Этот показатель соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом. На протяжении прошлого года размер долга сократился на 273 миллионов рублей, или почти на 10 процентов, - сообщила GOROD48 председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.Проведенная по итогам 2018 года оценка состояния долговой устойчивости бюджета города Липецка по показателям, установленным Бюджетным кодексом РФ, и дополнительным показателям, рекомендованным Минфином России, показывает, что по трем из четырех показателей фактическое значение долговой устойчивости города не только не превышают рекомендованных, но и находятся на достаточно безопасном от них уровне, что свидетельствует об умеренно устойчивом состоянии бюджета города и об эффективной долговой политике.- Мы намерены продолжить проведение консервативной долговой политики и обеспечение безусловного соблюдения установленных Бюджетным Кодексом РФ ограничений. При этом, приоритетной задачей в бюджетной политике города департамент определяет наращивание потенциала собственных источников доходов, а также максимально эффективное использование земельных ресурсов и объектов, находящихся в муниципальной собственности, - сказала чиновница.