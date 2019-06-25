Экономика

сегодня, 14:57

Мэрию Липецка признали лучшей в России по… долгам!

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#бюджет #муниципальный долг
Мэрию Липецка признали лучшей в России по… долгам!

Департамент финансов городской администрации наградили дипломом за лучшее управление муниципальным долгом.

По итогам XII Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» победителем стал департамент финансов мэрии Липецка.

Муниципалитет наградили в ходе конференции «Бюджетная политика муниципальных образований в современных условиях», организованной издательским домом «Бюджет» совместно с Союзом финансистов России и при поддержке Федерального Собрания Российской Федерации. В мероприятии приняли участие главы муниципальных образований, руководители местных финансовых органов и экономических служб, члены представительных органов муниципалитетов, сотрудники финансовых органов субъектов РФ, эксперты.

Город Липецк стал победителем в Номинации «За лучшее управление муниципальным долгом» по итогам за 2018 год.

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- Управление муниципальным долгом города Липецка в соответствии с возложенными полномочиями осуществляет департамент финансов администрации города Липецка. В последние годы объем муниципального долга в Российской Федерации имел тенденцию к росту, что негативно сказывалось на развитии определенных муниципальных образований. Росту муниципального долга способствовало сокращение собственных доходов муниципальных бюджетов, при сохранении объемов расходных обязательств. Не исключением стал и город Липецк. Общий объем муниципального долга города по итогам 2018 года составил 2,5 миллиарда рублей, что составляет 56% от налоговых и неналоговых доходов бюджета. Этот показатель соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом. На протяжении прошлого года размер долга сократился на 273 миллионов рублей, или почти на 10 процентов, - сообщила GOROD48 председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.

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Проведенная по итогам 2018 года оценка состояния долговой устойчивости бюджета города Липецка по показателям, установленным Бюджетным кодексом РФ, и дополнительным показателям, рекомендованным Минфином России, показывает, что по трем из четырех показателей фактическое значение долговой устойчивости города не только не превышают рекомендованных, но и находятся на достаточно безопасном от них уровне, что свидетельствует об умеренно устойчивом состоянии бюджета города и об эффективной долговой политике.

- Мы намерены продолжить проведение консервативной долговой политики и обеспечение безусловного соблюдения установленных Бюджетным Кодексом РФ ограничений. При этом, приоритетной задачей в бюджетной политике города департамент определяет наращивание потенциала собственных источников доходов, а также максимально эффективное использование земельных ресурсов и объектов, находящихся в муниципальной собственности, - сказала чиновница.
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#бюджет #муниципальный долг

Комментарии (7)

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Маша

13 минут назад
Огонь заголовок!
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Наталья

20 минут назад
Ура молодцы
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lugov

23 минуты назад
)))), не надо ляля! Красавица, комсомолка, активистка...
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))))

28 минут назад
Прямо клон кухаркиной. Внешность ни о чём, как говорится
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Липа

39 минут назад
За долги уже награждают. Может теперь коммунальщики и банки, а также налоговые будут награждать за долги?
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пррр

56 минут назад
мутно все!
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деградация воровского режима

57 минут назад
"..приоритетной задачей в бюджетной политике города департамент определяет наращивание потенциала собственных источников доходов, а также максимально эффективное использование земельных ресурсов и объектов, находящихся в муниципальной собственности," ..в СССР вся земля и рессурсы принадлежали народу. доступ к воде ,лесам , и жизненно важным ценностям был бесплатным и ни в чем не ограничен для каждого советского. с демократией СССР было покончено при воровском путинском режиме. демократия это не когда пустобрехам трындеть можно сколько угодно , а когда вода и рессурсы для каждого даром.
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