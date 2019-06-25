сегодня, 13:09
В Липецке отметят 310-летие разгрома шведов под Полтавой
Липские железоделательные заводы производили гранаты для русской армии Петра I. Липецк принял и шведских военнопленных, пробывших здесь более десяти лет.
27 в Липецком областном краеведческом музее состоятся мероприятия, посвященные Полтавской битве 1709 года. Сотрудники музея расскажут об основных событиях Северной войны и Полтавского сражения. Участники мероприятия узнают о событиях, происходивших на территории Липецкого края в эпоху Петра I, познакомятся с действием ударно-кремнёвого механизма ружья XVIII-XIX века. Все желающие примут участие в военно-исторической игре «Полтавская битва», где будет реконструирован штурм русского редута шведскими полками.
Как рассказала GOROD48 старший научный сотрудник отдела археологии музея Анастасия Гепалова, Липецк внес свой посильный вклад в победу русского оружия. Здесь, на первых начавшихся строиться железоделательных заводах, Боринском, Кузьминском, верхнем Липском, освоили производство гранат (пороховые гренады) по эскизу Петра I, а также производили ядра и пушки.
Фото: topwar.ru
После победы в Северной войне в Липецк пригнали пленных шведов, которые строили плотину для нижнего железоделательного завода.
- Плотина стала чудом инженерной мысли для того времени. Точного места ее расположения, увы, нет, но это где-то в районе нынешнего стадиона «Динамо». Пленные шведы также работали на построенных металлургических заводах, готовили уголь и руду для заводов, а также строили крепость Меншикова в Раненбурге, и пробыли в наших местах до 1722 года. Отпустили шведов домой только после распоряжения капитана-поручика Гагмана, - рассказала Анастасия Гепалова.
Фото: pravoslavie.fm
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