В Липецке отметят 310-летие разгрома шведов под Полтавой

Липские железоделательные заводы производили гранаты для русской армии Петра I. Липецк принял и шведских военнопленных, пробывших здесь более десяти лет.

Фото: topwar.ru

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«27 июня исполняется 310 лет со дня знаменитого сражения, определившего ход истории нашей страны на столетия. В этот день русские войска под предводительством Петра Великого разгромили одну из сильнейших армий того времени. Неподалёку от города Полтавы (территория современной Украины) были повержены шведы во главе со своим королём Карлом XII», сообщили в областном краеведческом музее.27 в Липецком областном краеведческом музее состоятся мероприятия, посвященные Полтавской битве 1709 года. Сотрудники музея расскажут об основных событиях Северной войны и Полтавского сражения. Участники мероприятия узнают о событиях, происходивших на территории Липецкого края в эпоху Петра I, познакомятся с действием ударно-кремнёвого механизма ружья XVIII-XIX века. Все желающие примут участие в военно-исторической игре «Полтавская битва», где будет реконструирован штурм русского редута шведскими полками.Как рассказала GOROD48 старший научный сотрудник отдела археологии музея Анастасия Гепалова, Липецк внес свой посильный вклад в победу русского оружия. Здесь, на первых начавшихся строиться железоделательных заводах, Боринском, Кузьминском, верхнем Липском, освоили производство гранат (пороховые гренады) по эскизу Петра I, а также производили ядра и пушки.После победы в Северной войне в Липецк пригнали пленных шведов, которые строили плотину для нижнего железоделательного завода.- Плотина стала чудом инженерной мысли для того времени. Точного места ее расположения, увы, нет, но это где-то в районе нынешнего стадиона «Динамо». Пленные шведы также работали на построенных металлургических заводах, готовили уголь и руду для заводов, а также строили крепость Меншикова в Раненбурге, и пробыли в наших местах до 1722 года. Отпустили шведов домой только после распоряжения капитана-поручика Гагмана, - рассказала Анастасия Гепалова.