АО «Энергия» увеличило чистую прибыль почти на 30%

Почти на 30% - с 69 295 тыс. рублей до 97 907 тыс. выросла чистая прибыль АО «Энергия» в первом квартале. Рост продемонстрировали и другие показатели предприятия, сообщается в официальных отчетных документах компании.

фото

elets.name

.

Так, выручка выросла на 28 433 тыс. рублей и достигла 525 000 тысяч, валовая прибыль увеличилась с 216 517 тыс. до 234 837 тыс., прибыль от продаж — с 89 356 тыс. в прошлом году до 109 770 тыс. в нынешнем.Как отмечается в отчетных документах, финансовое состояние предприятия по итогам первого квартала нормальное. Производительность труда выросла с 331,4 тыс. рублей на человека до 399,9 тыс. На рост прибыли также повлияло увеличение объемов заказов, также были внедрены мероприятия по энергосбережению и снижению материалоемкости продукции. Чистый оборотный капитал составил 523 863 тыс. рублей против 328 570 тыс. годом ранее. Коэффициент текущей ликвидности вырос с 1,55 до 1,77, быстрой ликвидности — с 1,41 до 1,54. Эти показатели текущей и быстрой ликвидности находятся в границах оптимальных значений и показывают положительную динамику. Предприятию хватает собственных оборотных средств.