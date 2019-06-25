Общество

41 минуту назад

Ремонтируют не зря: экскаватор провалился в дорожную яму на проспекте Победы

4 984
#ремонт дорог
Ремонтируют не зря: экскаватор провалился в дорожную яму на проспекте Победы

Казус случился в районе Сиреневого проезда.

Экскаватор подрядчика по реконструкции проспекта Победы упал в дорожную яму. Об этом GOROD48 сообщили очевидцы рабочего казуса. Экскаватор завалился на грунт в районе Сиреневого проезда. Строительная техника не продолжила работу. Её вытаскивал другой экскаватор. Пострадавших нет.

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Напомним, реконструкция первой очереди проспекта Победы стартовала в Липецке 13 мая. Участок в 1,5 км, от площади Танкистов до Кольцевой площади, стал одним из объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках контракта, стоимостью 450 миллионов рублей, проезжую часть проспекта расширят до трех полос движения в каждую сторону. Прилегающая территория будет благоустроена: обновят 52,4 тысячи м2 тротуаров, заменят 125 опор наружного освещения, установят новые светофорные объекты. Все кабели к опорам будут проложены под землей. После окончания работ безопасность участников дорожного движения будет обеспечивать свыше 1,2 км ограждения и 1,5 тыс. м2 разметки.
4 984
#ремонт дорог

Комментарии (4)

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Ай ай ай

3 минуты назад
и это в день инаугурации госпожи Заваркиной
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гостья

21 минуту назад
ну вот и причина продолжить ремонт на полгода еще))))))
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Вы че?

24 минуты назад
Где он там завалился? Накренился просто. Новость дня... Клоуны а не писаки!
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Мотя

31 минуту назад
Мне пох. Я давно хожу пешком
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