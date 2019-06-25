Ремонтируют не зря: экскаватор провалился в дорожную яму на проспекте Победы

Казус случился в районе Сиреневого проезда.

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Экскаватор подрядчика по реконструкции проспекта Победы упал в дорожную яму. Об этом GOROD48 сообщили очевидцы рабочего казуса. Экскаватор завалился на грунт в районе Сиреневого проезда. Строительная техника не продолжила работу. Её вытаскивал другой экскаватор. Пострадавших нет.Напомним, реконструкция первой очереди проспекта Победы стартовала в Липецке 13 мая. Участок в 1,5 км, от площади Танкистов до Кольцевой площади, стал одним из объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках контракта, стоимостью 450 миллионов рублей, проезжую часть проспекта расширят до трех полос движения в каждую сторону. Прилегающая территория будет благоустроена: обновят 52,4 тысячи м2 тротуаров, заменят 125 опор наружного освещения, установят новые светофорные объекты. Все кабели к опорам будут проложены под землей. После окончания работ безопасность участников дорожного движения будет обеспечивать свыше 1,2 км ограждения и 1,5 тыс. м2 разметки.