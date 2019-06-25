Общество
сегодня, 11:58
Липчанин снялся в рекламе с Тимати и его дочкой Алисой
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Жора Оганисян жонглировал игрушками.
Липчанин Жора Оганисян поработал со звездой “Black Star” Тимати и его дочкой Алисой. Как рассказал GOROD48 Жора Оганисян, вместе с Тимати и Алисой они приняли участие в съёмках рекламного ролика для магазина игрушек. Липчанин жонглировал игрушками “LOL”.
Напомним, ранее наш земляк принимал участие в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Георгий Оганисян — известный жонглёр, воспитанник липецкой цирковой студии «Юность», прославившийся после участия в программе «Минута славы». На открытии Чемпионата мира год назад Жора со своим номером выступал на пьедестале в самом центре поля во время исполнения песни Робби Уильямсом. Георгий Оганисян жонглировал футбольными мячами.
Фото - https://instagram.com/zhora_oganisian
Напомним, ранее наш земляк принимал участие в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Георгий Оганисян — известный жонглёр, воспитанник липецкой цирковой студии «Юность», прославившийся после участия в программе «Минута славы». На открытии Чемпионата мира год назад Жора со своим номером выступал на пьедестале в самом центре поля во время исполнения песни Робби Уильямсом. Георгий Оганисян жонглировал футбольными мячами.
Фото - https://instagram.com/zhora_oganisian
6 1185
Какая
МЯУ
Да и не похожа совсем
хаха
Молодец жонглер!
Уууу, л ох