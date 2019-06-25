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Липчанин снялся в рекламе с Тимати и его дочкой Алисой

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#Жора Оганисян
Липчанин снялся в рекламе с Тимати и его дочкой Алисой

Жора Оганисян жонглировал игрушками.

Липчанин Жора Оганисян поработал со звездой “Black Star” Тимати и его дочкой Алисой. Как рассказал GOROD48 Жора Оганисян, вместе с Тимати и Алисой они приняли участие в съёмках рекламного ролика для магазина игрушек. Липчанин жонглировал игрушками “LOL”.

Напомним, ранее наш земляк принимал участие в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Георгий Оганисян — известный жонглёр, воспитанник липецкой цирковой студии «Юность», прославившийся после участия в программе «Минута славы». На открытии Чемпионата мира год назад Жора со своим номером выступал на пьедестале в самом центре поля во время исполнения песни Робби Уильямсом. Георгий Оганисян жонглировал футбольными мячами.

Фото - https://instagram.com/zhora_oganisian
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#Жора Оганисян

Комментарии (6)

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Какая

14 минут назад
честь дураку !
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МЯУ

19 минут назад
Что там? Опять этот черно-звезданутый что-то с алиэкспресс как свое рекламирует?
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Да и не похожа совсем

34 минуты назад
Эта милая славянская девушка на этого чёрного "папу"
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хаха

43 минуты назад
наши липецкие со всяким быдлом не снимаются...!
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Молодец жонглер!

43 минуты назад
Но почему у чёрного,дочка белая со светлыми волосами?Он точно отец?
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Уууу, л ох

52 минуты назад
Молодец, не то что липецкое быдло. Щас будут овном поливать
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