В Военном городке хотят снести рембазу и построить школу

9 июля в администрации Липецка (Театральная,1) состоятся публичные слушания, которые посвящены вопросу будущего Военного городка. На заседание приглашают всех заинтересованных горожан.
Новый
проект планировки и застройки
разработали для участка, ограниченного улицами Космонавтов, Игнатьева, Терешковой и Горького. Это территория в 36 га. По большей части проект планировки и межевания посвящен организации внутриквартальных проездов. Но, помимо этого, запроектировано строительство социальных учреждений — школы и детского сада. 4-этажную школу, рассчитанную на 800 учеников, запроектировали вблизи от домов №31а по улице Терешковой и №41 Военного городка. 3-этажный детский сад на 340 малышей планируют построить у дома №37 по улице Терешковой. Кроме того, проектировщики предлагают построить 10-этажный дом у столовой (Военный городок,19) и магазин рядом с домом 3б по улице Космонавтов. Вместе с желанием строить, есть необходимость сносить. Так, под снос планируют отправить заброшенное здание рембазы на окраине Военного городка.
Письменные замечания и предложения по проекту до 18 июля принимает департамент градостроительства и архитектуры Липецка.
Там гаражи стоят
Правда
давно пора