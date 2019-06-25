Общество

42 минуты назад

В Военном городке хотят снести рембазу и построить школу

3 682
#публичные слушания #рембаза #строительство
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В Военном городке хотят снести рембазу и построить школу

9 июля в администрации Липецка (Театральная,1) состоятся публичные слушания, которые посвящены вопросу будущего Военного городка. На заседание приглашают всех заинтересованных горожан.

Новый проект планировки и застройки разработали для участка, ограниченного улицами Космонавтов, Игнатьева, Терешковой и Горького. Это территория в 36 га. По большей части проект планировки и межевания посвящен организации внутриквартальных проездов. Но, помимо этого, запроектировано строительство социальных учреждений — школы и детского сада. 4-этажную школу, рассчитанную на 800 учеников, запроектировали вблизи от домов №31а по улице Терешковой и №41 Военного городка. 3-этажный детский сад на 340 малышей планируют построить у дома №37 по улице Терешковой. Кроме того, проектировщики предлагают построить 10-этажный дом у столовой (Военный городок,19) и магазин рядом с домом 3б по улице Космонавтов. Вместе с желанием строить, есть необходимость сносить. Так, под снос планируют отправить заброшенное здание рембазы на окраине Военного городка.

Письменные замечания и предложения по проекту до 18 июля принимает департамент градостроительства и архитектуры Липецка.
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#публичные слушания #рембаза #строительство
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Комментарии (3)

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Там гаражи стоят

14 минут назад
давно пора, Хрен тебе по всей морде-сносить.
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Правда

20 минут назад
Рембазу не в коем случае нельзя сносить где тогда бухать школьникам
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давно пора

28 минут назад
снести самопальный военный городок с немецкими казармами и построить современный квартал со всей инфраструктурой
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