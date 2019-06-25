От укусов клещей пострадали более 2,5 тысяч жителей Липецкой области

Боррелиозом заболели два человека. Клещевого энцефалита в регионе не зарегистрировано

По состоянию на 20 июня по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратилось 2567 человек, из них 937 детей. Это ниже чем в прошлом году на 32%. Покусы клещами зарегистрированы на всех административных территориях области. Зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом в 2019 году. Их два.



Как сообщают в Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в регионе приступили к проведению акарицидных обработок в местах массового посещения населения на всех административных территориях области. Проведены акарицидные обработки на территории более 1114 га.



Доставлены для исследования клещи от 73 % пострадавших, из них 19,6% инфицированы возбудителями клещевых инфекций, 14,7% - боррелиоза, 4,5% - гранулоцитарного анаплазмоза человека, 0,4% – моноцитарного эрлихиоза человека.



В 70,7% случаев присасывание клещей произошло на территориях домовладений и приусадебных участков, в 23,4% случаев – в природных условиях, только в 1,3% случаев - парков, в 1,8% - кладбищ, в 2,5% - других населенных мест, что определяет актуальность проведения противоклещевых мероприятий на территориях домовладений и приусадебных участков силами собственников.



В Управления Роспотребнадзора по Липецкой области напоминают: следует помнить, что клещи в нашей области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), что подтверждается результатами ежегодного мониторинга.



Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области.



