Обманутую вкладчицу оставили без денег еще раз

Очередное мошенничество зарегистрировано в Липецке 24 июня: жертвой преступников стала 66-летняя женщина.

- Пенсионерке позвонили с вопросом: не была ли она обманутой вкладчицей, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Когда женщина ответила утвердительно, ей сообщили о компенсации, которая положена таким вкладчикам.



Правда, для получения денег, нужно было отправить на указанный мошенниками счет некоторую сумму. Пенсионерка так и сделала, отправив неизвестным людям 32 000 рублей.



После этого звонившие перестали выходить с ней на связь и женщина отправилась в полицию.



Полиция в очередной раз настоятельно рекомендует не доверять звонкам незнакомцев, которые обещают за деньги решение возникших проблем, даже если они представляются сотрудниками силовых структур или других госучреждений. Не перечисляйте деньги в ответ на просьбы, поступающие с незнакомых номеров!

