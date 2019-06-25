Происшествия

19 минут назад

Липчанина обокрали в Подмосковье

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#кража #кошелек
Липчанина обокрали в Подмосковье

У мужчины пропал кошелек с 15 000 рублей.

В Подольске задержана подозреваемая в краже денег у 52-летнего жителя Липецкой области, сообщает пресс-служба МВД по Московской области. Липчанина обокрали на улице Ленина в городе Подольск. Неизвестный похитил у мужчины кошелек с 15 000 рублей. Липчанин заявил о краже в полицию, был начат розыск злоумышленника.

Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД была установлена подозреваемая - 40-летняя жительница Раменского района Московской области. Она задержана, сейчас в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ст. 158 УК РФ"Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
177
#кража #кошелек

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