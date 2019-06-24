В Липецке мотоциклист получил травмы при падении

Водитель мотоцикла наехал на бордюр

Как сообщает сообщество "Регион48 Липецк", в Липецке произошла авария с участием мотоциклиста.Как стало известно GOROD48, на кольце Воронежского шоссе столкнулись мотоциклист наехал на бордюр, после чего потеряв управление упал на дороге получив различные травмы.На опубликованном "Регион48 Липецк" фото мотоциклист лежит на дороге в бессознательном состоянии. Проезжавшие чуть позже водители, видели его уже сидящим на обочине дороги.