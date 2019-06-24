В Липецкой области будут судить пенсионера застрелившего двух рыбаков

Убийство произошло у озера Духовое

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летнего жителя села Карамышево, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ), ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию).



По версии следствия, в первой половине дня 4 июня 2018 года обвиняемый, находясь у озера Духовое в Липецком районе, произвел выстрелы из гладкоствольного ружья в двух хорошо знакомых ему рыбаков. В результате огнестрельных ранений мужчины скончались. Кроме этого, судмедэксперты зафиксировали ножевое ранение в области сердца одного из потерпевших и телесные повреждения от ударов по спине и руке.



О пропаже потерпевших в правоохранительные органы заявили родственники, обеспокоенные их длительным отсутствием. Утром 5 июня в ходе поисков их тела были обнаружены поодаль друг от друга. К дому фигуранта привела служебная собака, взяв его след на месте преступления. В ходе обыска его жилища были обнаружены одежда со следами крови потерпевших, патроны для стрельбы из спортивного и охотничьего оружия, бездымный охотничий порох, которые обвиняемый незаконно хранил.



Установлено, что фигурант ранее судим за хранение боеприпасов и покушение на убийство. На время предварительного следствия он заключён под стражу.



Несмотря на доказательства, вину в совершении особо тяжкого преступления пенсионер не признал. Однако, следствием проведена масштабная работа по сбору и закреплению доказательственной базы в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий, осмотров, судебных экспертиз, выводы которых подтверждают вменяемость фигуранта.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявления обвинения, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

