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Липецкая вечЁрка: афера на ремонте дорог, сорванный отпуск и убийство школьницы
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 24 июня.
Свыше 120 комментариев оставлено под сообщением «В тайне от заказчика… использовал вместо предусмотренной значительно менее ценную смесь».Публикация посвящена воровству при строительстве дорог. Бывшего директора подрядной организации по ремонту дорог Липецка Усика Арутюняна осудили как афериста.
Не менее активно читатели обсуждают то, что липчане остались без отдыха в Грузии. В непростой ситуации оказалась липчанка Елена. Она и ее дочь очень долго живут мечтами посетить Грузию. Еще весной семья Елены наконец-то забронировала билеты и проживание в Грузии, с 22 июля по 5 августа. Перелет липчане взяли у грузинской авиакомпании с вылетом из Воронежа. Липчанка и ее дочь уже наизусть выучили все путеводители, но мечте, кажется, не суждено сбыться.
Но далеко не все летом отдыхают. Например, завтра в Липецк прибудет съемочная группа телепередачи «Следствие вели...». Цель визита телевизионщиков — создание выпуска о зверском убийстве, потрясшем город в 1988 году. Тогда нашли расчлененное тело школьницы Тани Трухачёвой. Известно, что съемочная группа пообщается с теми, кто вел расследование дела, а также с соседями убитой и убийцы: многие свидетели тех событий до сих пор живут в доме на улице Ленина.
…Тем временем школьники готовятся к выпускному, завтра состоится выпускной бал «Липецкие зори». Выпускной - важный ожидаемый праздник в жизни практически каждой девушки. Редкая выпускница упускает шанс показать себя на главном школьном балу во всей красе. Какие образы школьницы выбрали на «Липецкие зори»? Тайны выпускниц открыла стилист Елена Платохина.
Не менее активно читатели обсуждают то, что липчане остались без отдыха в Грузии. В непростой ситуации оказалась липчанка Елена. Она и ее дочь очень долго живут мечтами посетить Грузию. Еще весной семья Елены наконец-то забронировала билеты и проживание в Грузии, с 22 июля по 5 августа. Перелет липчане взяли у грузинской авиакомпании с вылетом из Воронежа. Липчанка и ее дочь уже наизусть выучили все путеводители, но мечте, кажется, не суждено сбыться.
Но далеко не все летом отдыхают. Например, завтра в Липецк прибудет съемочная группа телепередачи «Следствие вели...». Цель визита телевизионщиков — создание выпуска о зверском убийстве, потрясшем город в 1988 году. Тогда нашли расчлененное тело школьницы Тани Трухачёвой. Известно, что съемочная группа пообщается с теми, кто вел расследование дела, а также с соседями убитой и убийцы: многие свидетели тех событий до сих пор живут в доме на улице Ленина.
…Тем временем школьники готовятся к выпускному, завтра состоится выпускной бал «Липецкие зори». Выпускной - важный ожидаемый праздник в жизни практически каждой девушки. Редкая выпускница упускает шанс показать себя на главном школьном балу во всей красе. Какие образы школьницы выбрали на «Липецкие зори»? Тайны выпускниц открыла стилист Елена Платохина.
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