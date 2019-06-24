Общество

53 минуты назад

На конкурс по поиску главных врачей для больниц региона заявилось пять специалистов

4 772
#медицина
2
На конкурс по поиску главных врачей для больниц региона заявилось пять специалистов

В регионе подвели результаты первого этапа «Лидерздравв-2019».

Как уже сообщал GOROD48, областное управление здравоохранения впервые дало старт межрегиональному конкурсу «Лидерздрав-2019», направленному на поиск наиболее грамотных, перспективных и талантливых организаторов здравоохранения, располагающих опытом практической деятельности в сфере укрепления общественного здоровья и управления медицинскими организациями и их подразделениями. В конкурсе могли поучаствовать не только проживающие в регионе медики, но и врачи, работающие на территории иных областей, входящих в состав Центрального федерального округа.

К настоящему времени закончился первый из четырех этапов конкурса. Оказалось, что в управление здравоохранения Липецкой области свои анкеты и резюме прислали всего пять врачей. Один из них - житель региона, остальные работают в Курской, Московской, Рязанской и Воронежской областях.

Второй этап (заочный) пройдет 17-28 июня. В это время участники конкурсной комиссии рассмотрят представленные участниками документы и определят, кто из них проходит в третий и четвертый туры конкурса. На третьем этапе конкурса, 8-19 июля, каждым участник конкурса пройдет детальное собеседование с членами рабочей группы, а на заключительном этапе, который состоится 22-26 июля, собственно, и будут определены победители.

- К задачам конкурса отнесено развитие и внедрение эффективной системы управления государственными медицинскими организациями Липецкой области, поиск специалистов с высшим медицинским образованием, мотивированных на построение карьеры в системе регионального здравоохранения, развитие их управленческого и лидерского потенциала, - говорит заместитель руководителя облздрава Галина Левакова.
4 772
#медицина
2

Комментарии (4)

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Спасибо Олегу Литровичу!

56 секунд назад
Мощный конкурс, нечего сказать! 20 лет назад конкурсов никто не проводил, а медицина была в разы лучше. Теперь конкурсы есть, только медицины нет.
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Ж.

4 минуты назад
Цирк да и только с поиском руководителей. Их всегда назначали из квалифицированных местных специалистов, т.е.кадры готовили заранее.
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МСЧ МВД

15 минут назад
Нам нужен руководитель,а не клоунада в юбках и озобоченный лилипут...?!
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102

19 минут назад
В Липецкую РБ можно главврача? Любого. Хуже - то нынешнего не будет, некуда.
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