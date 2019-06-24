16 человек погибли на воде с начала купального сезона в Липецкой области

Шестеро перед смертью употребляли алкоголь.

Эту пугающие данные сегодня перед рейдом по купанию в несанкционированных местах довели до журналистов сотрудники ГУ МЧС.Объектом для профилактических бесед была выбрана зона отдыха на набережной. Уже несколько лет там стоят информационные аншлаги с надписью «купание запрещено». Но каждый знойный день привлекает сюда десятки любителей отдыха на воде, как и сегодня.Те, кто грелся на солнце на берегу, отвечали сотрудникам, что не купаются. Почти каждый второй искренне удивляется информации о запрете на купание и говорит, что не видел больших красных информационных щитов. Чуть реже интересуются причиной запрета. Тогда спасатели доводят до граждан, что рельеф дна не соответствует нормам для плавания, поэтому для отдыха лучше выбрать официальные пляжи. Так в регионе 38, четыре из них в Липецке.- Сегодня мы не только общаемся с липчанами, но и раздаем листовки с основными правилами поведения на воде, - рассказал представитель ГУ МЧС по Липецкой области Роман Бурдачев. Особое внимание уделяем родителям с детьми. Также доводим до людей информацию, что купание в запрещенных местах карается штрафом до тысячи рублей в соответствии со статьей 8.1 КоАП Липецкой области.Набережная – не единственное место в Липецке, где официально купаться запрещено. Такая же информация доводится посредством аншлага на пути к силикатным озерам. Вот только административная комиссия, которая должна штрафовать нарушителей в летнее время, по словам спасателей, не слишком активна. Даже зимних рыболовов на льду штрафуют чаще.Поэтому отсутствие финансовой кары для многих липчан не может остановить поток желающих окунуться в воду в неотведённых для этого местах.До подготовки материала, погибшими на воде считались 15 человек. Пока материал готовился к публикации, GOROD48 стало известно об еще одном смертельном случае на воде. Сегодня днем на реке со стороны гостиницы «Лагуна» плохо стало мужчине, который находился в воде. Спасти его не удалось.