Чаплыгинский пенсионер подделал вкладыш к трудовой книжке

И получал пенсию выше положенного

В рамках проверки информации УПФР в Чаплыгинском районе прокуратура выявила факт мошенничества при получении пенсии.



Установлено, что получатель страховой пенсии предоставил в УПФР в Чаплыгинском районе документы о страховом стаже, включая вкладыш к трудовой книжке, подтверждающий наличие у него дополнительного трудового стажа.



На основании представленных документов ему была назначена пенсия. Однако впоследствии вскрылся факт подделки вкладыша к трудовой книжке. В результате гражданин необоснованно получал пенсию в повышенном размере.



Учитывая, что указанные действия являются уголовно наказуемыми, прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ.



В настоящее время возбуждено уголовное дело. Процессуальный надзор за его расследованием осуществляет прокуратура.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работа на срок до 1 года, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 4 месяцев, либо лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает прокуратура Липецкой области.





