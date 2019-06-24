Общество

36 минут назад

Чаплыгинский пенсионер подделал вкладыш к трудовой книжке

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Чаплыгинский пенсионер подделал вкладыш к трудовой книжке

И получал пенсию выше положенного

В рамках проверки информации УПФР в Чаплыгинском районе прокуратура выявила факт мошенничества при получении пенсии.

Установлено, что получатель страховой пенсии предоставил в УПФР в Чаплыгинском районе документы о страховом стаже, включая вкладыш к трудовой книжке, подтверждающий наличие у него дополнительного трудового стажа.

На основании представленных документов ему была назначена пенсия. Однако впоследствии вскрылся факт подделки вкладыша к трудовой книжке. В результате гражданин необоснованно получал пенсию в повышенном размере.

Учитывая, что указанные действия являются уголовно наказуемыми, прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Процессуальный надзор за его расследованием осуществляет прокуратура.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работа на срок до 1 года, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 4 месяцев, либо лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает прокуратура Липецкой области.

 
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Комментарии (3)

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Смотрящий

49 секунд назад
Повторюсь ... Не свезло - старичку, а жаль ... Не наваливайтесь на старичка - по формальным и косвенным признакам состава, ну хапанул малека, скорей всего в признанке и полуобморочном состоянии. Нормальный чел и нормальный ход мысли и действий! Когда поймаете тех кто спер все бабло и крамзает до сих пор, буду рукоплескать - стоя. А в этом случае, только пожалею человека ... Жаль!
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Макс

5 минут назад
правильно, пенсионеру нельзя 100 рублей украсть - посадят. Путину с Медведевым можно красть миллиардами - наградят и назначат еще раз.
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Звезда

19 минут назад
Правильно!Как нас намахивать,так можно,скоты!
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