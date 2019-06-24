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«Лексус» депутата сбил байкера и скрылся с места аварии
ДТП произошло в Москве.
В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач 68-летний Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112. Как пишет « Лента.ру», столкновение автомобиля и мотоцикла произошло на пересечении Ленинского проспекта и улицы Крупской. В результате 32-летний мотоциклист получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Утверждается, что после того, как на место происшествия приехал отец пострадавшего, депутат покинул место ДТП. Герасименко за 2019 год уже четырежды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, уточняет издание «Регион онлайн».
Помощница Герасименко заявила «Ленте.ру», что ей пока ничего не известно об инциденте.
Утверждается, что после того, как на место происшествия приехал отец пострадавшего, депутат покинул место ДТП. Герасименко за 2019 год уже четырежды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, уточняет издание «Регион онлайн».
Помощница Герасименко заявила «Ленте.ру», что ей пока ничего не известно об инциденте.