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«Лексус» депутата сбил байкера и скрылся с места аварии

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#авария #ДТП
«Лексус» депутата сбил байкера и скрылся с места аварии

ДТП произошло в Москве.

В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач 68-летний Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112. Как пишет « Лента.ру», столкновение автомобиля и мотоцикла произошло на пересечении Ленинского проспекта и улицы Крупской. В результате 32-летний мотоциклист получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Утверждается, что после того, как на место происшествия приехал отец пострадавшего, депутат покинул место ДТП. Герасименко за 2019 год уже четырежды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, уточняет издание «Регион онлайн».

Помощница Герасименко заявила «Ленте.ру», что ей пока ничего не известно об инциденте.
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#авария #ДТП

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