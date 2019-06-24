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Президент уволил трех губернаторов

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#кадры #Украина
Президент уволил трех губернаторов

Зеленский продолжает кадровые чистки.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей - Игоря Гуднича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины, сообщает RT. Ранее, 11 июня, Зеленский отправил в отставку 15 губернаторов.

На должности уволенных чиновников Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Житомирской, Ровенской и Черкасской областей - Ярослава Лагуту, Игоря Тимошенко и Тараса Высоцкого, соответственно.

Напомним, 21 апреля 2019 года юморист и актер Владимир Зеленский выиграл второй тур выборов президента Украины, набрав около 73 процентов. Его соперником был действующий глава государства Петр Порошенко.
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#кадры #Украина

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