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Президент уволил трех губернаторов
Зеленский продолжает кадровые чистки.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей - Игоря Гуднича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины, сообщает RT. Ранее, 11 июня, Зеленский отправил в отставку 15 губернаторов.
На должности уволенных чиновников Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Житомирской, Ровенской и Черкасской областей - Ярослава Лагуту, Игоря Тимошенко и Тараса Высоцкого, соответственно.
Напомним, 21 апреля 2019 года юморист и актер Владимир Зеленский выиграл второй тур выборов президента Украины, набрав около 73 процентов. Его соперником был действующий глава государства Петр Порошенко.
На должности уволенных чиновников Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Житомирской, Ровенской и Черкасской областей - Ярослава Лагуту, Игоря Тимошенко и Тараса Высоцкого, соответственно.
Напомним, 21 апреля 2019 года юморист и актер Владимир Зеленский выиграл второй тур выборов президента Украины, набрав около 73 процентов. Его соперником был действующий глава государства Петр Порошенко.