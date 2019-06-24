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Мужчина грозится зарубить мэра из-за жилья
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Житель Нового Уренгоя схватился за топор, когда узнал о выселении.
Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) Муса Мамедов пообещал убить главу города Ивана Костогриза, если его не оставят судебные приставы и другие надзорные структуры. Мужчину вместе с сыном выселяют из дома по решению суда, пишет «Ура.ру». Мужчина записал видеообращение с топором в руках и разместил его в социальных сетях. В своем послании Мамедов называет мэра террористом и дармоедом, а также не скупится на угрозы: « Если ты еще раз еще залезешь в мою семью...я тебя по кускам… Если ты мужик – выйди один на один со мной».
Власти города уже прокомментировали инцидент, а в кулуарах местные чиновники говорят, что Мамедов, который самовольно вселился в жилье, проиграл все суды и теперь его выселяют, сознательно устраивает шоу, чтобы шантажировать мэрию. Накануне он вылез на карниз балкона в многоэтажном доме и грозился покончить с собой, уточняет «Знак».
Ранее Мамедов угрожал голодовкой и обещал публично сжечь себя перед зданием городской администрации. Мужчина сообщал, что его выселили из дома, который ему предоставила «Уренгойгазмонтаж» еще в 1998 году, поэтому ему якобы полагается другое жилье. В администрации законность документов, предоставленных Мамедовым, не признавали.
Власти города уже прокомментировали инцидент, а в кулуарах местные чиновники говорят, что Мамедов, который самовольно вселился в жилье, проиграл все суды и теперь его выселяют, сознательно устраивает шоу, чтобы шантажировать мэрию. Накануне он вылез на карниз балкона в многоэтажном доме и грозился покончить с собой, уточняет «Знак».
Ранее Мамедов угрожал голодовкой и обещал публично сжечь себя перед зданием городской администрации. Мужчина сообщал, что его выселили из дома, который ему предоставила «Уренгойгазмонтаж» еще в 1998 году, поэтому ему якобы полагается другое жилье. В администрации законность документов, предоставленных Мамедовым, не признавали.
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