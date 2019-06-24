В России

21 минуту назад

Крым бьет туристов по карману

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#отдых #туризм
Крым бьет туристов по карману

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем на полуострове.

Крым — не самое бюджетное направление для отдыха россиян этим летом, и дешевле можно отдохнуть в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование Aviasales.

Самый дешевый отдых на российском полуострове на двоих составляет 53 356 рублей. Эта цена включает стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле. В то же время в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей, отмечают специалисты.

Поездка в Турцию, по данным агрегатора, обойдется как минимум в 31 892 рубля. За отпуск в Бургасе самостоятельным туристам придется заплатить не менее 41 126 рублей, это на 23% дешевле отпуска в Крыму. Бюджетное путешествие на море можно организовать в Грецию — отдых в Салониках выйдет в 44 788 рублей на двоих; поездка в Крым обойдется на 16% дороже. За отпуск в безвизовой Черногории пара туристов заплатит минимум 45 127 рублей. Такая поездка дешевле отдыха в Крыму на 15%.

Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), самым востребованным направлением в летнем сезоне является Турция. Всего там, по предварительным данным, планируют отдохнуть 4,5 млн россиян, уточняет РБК.
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#отдых #туризм

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