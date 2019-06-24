В России
21 минуту назад
Крым бьет туристов по карману
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем на полуострове.
Крым — не самое бюджетное направление для отдыха россиян этим летом, и дешевле можно отдохнуть в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование Aviasales.
Самый дешевый отдых на российском полуострове на двоих составляет 53 356 рублей. Эта цена включает стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле. В то же время в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей, отмечают специалисты.
Поездка в Турцию, по данным агрегатора, обойдется как минимум в 31 892 рубля. За отпуск в Бургасе самостоятельным туристам придется заплатить не менее 41 126 рублей, это на 23% дешевле отпуска в Крыму. Бюджетное путешествие на море можно организовать в Грецию — отдых в Салониках выйдет в 44 788 рублей на двоих; поездка в Крым обойдется на 16% дороже. За отпуск в безвизовой Черногории пара туристов заплатит минимум 45 127 рублей. Такая поездка дешевле отдыха в Крыму на 15%.
Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), самым востребованным направлением в летнем сезоне является Турция. Всего там, по предварительным данным, планируют отдохнуть 4,5 млн россиян, уточняет РБК.
Самый дешевый отдых на российском полуострове на двоих составляет 53 356 рублей. Эта цена включает стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле. В то же время в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей, отмечают специалисты.
Поездка в Турцию, по данным агрегатора, обойдется как минимум в 31 892 рубля. За отпуск в Бургасе самостоятельным туристам придется заплатить не менее 41 126 рублей, это на 23% дешевле отпуска в Крыму. Бюджетное путешествие на море можно организовать в Грецию — отдых в Салониках выйдет в 44 788 рублей на двоих; поездка в Крым обойдется на 16% дороже. За отпуск в безвизовой Черногории пара туристов заплатит минимум 45 127 рублей. Такая поездка дешевле отдыха в Крыму на 15%.
Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), самым востребованным направлением в летнем сезоне является Турция. Всего там, по предварительным данным, планируют отдохнуть 4,5 млн россиян, уточняет РБК.