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Эксперты оценили ущерб от «туристического эмбарго» с Грузией

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#туризм #Грузия
Эксперты оценили ущерб от «туристического эмбарго» с Грузией

Грузия может потерять $100 млн вследствие «туристического эмбарго» со стороны России. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает портал «Грузия Online» со ссылкой на исследование Transparency International Georgia.

Как сообщают "Известия", в неправительственной организации считают, что запрет на прямые авиаперевозки и эмбарго на продажи туров, действующие в России, должны подтолкнуть Грузию к освоению европейского рынка.

-— Если до этого у нашего департамента туризма Россия считалась стратегическим рынком, в этом направлении было много рекламы, то сейчас этот ресурс должен быть распределен на другие страны, — подчеркнул экономист организации Бесо Намчавадзе.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан, в рамках которого предусматривается приостановление авиасообщения с Грузией. Россиянам рекомендовали вернуться домой из Грузии до 8 июля. От поездок в Грузию после принятого президентом России Владимиром Путиным решения об отмене авиаперелётов уже отказалось более 150 тысяч жителей нашей страны. Таким образом, перевозчики вернут пассажирам более 3 миллиардов рублей. Грузинские отельеры пытаются экстренно спасти ситуацию, предлагая гостям перелёты через другие страны. Однако опрошенные "Коммерсантом" эксперты уже заявили, что теперь спасти ситуацию не удастся - интерес к курорту упал. 

По данным Национальной ассоциации туризма Грузии, в 2018 году страну посетили 1,4 миллиона россиян.
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#туризм #Грузия

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