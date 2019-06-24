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33 минуты назад

Жителей города эвакуируют из-за взрыва в воинской части

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#взрыв #эвакуация
Жителей города эвакуируют из-за взрыва в воинской части

ЧП произошло в Казахстане.

Жителей города Арыси Туркестанской области Казахстана эвакуируют в Чимкент после взрыва в воинской части, сообщает оперативный штаб по ЧП. Власти Туркестанской области объявили режим ЧП. Жителей вывозят через три выезда на военных машинах, эвакуацией социальной инфраструктуры занимаются сотрудники правоохранительных органов.

- Мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты. Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. По всем направлениям будут двигаться колонны, подбирать людей, увозить в специально организованные лагеря, - сообщил журналистам аким (местный глава) Умирзак Шукеев.




 В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшие разрывы части боеприпасов, сообщает ТАСС. В региональные больницы после разрыва боеприпасов поступили 16 человек.

По данным издания Tengri News, взрыв произошел в воинской части №44856 в 09:20 (05:20 мск), на месте взрыва работают 52 спасателя и 12 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области, а также четыре единицы техники, 23 человека личного состава и один кинологический расчет из города Шымкента. Всего к работе по эвакуации города привлекли более 700 сотрудников полиции и других спецслужб. По данным Министерства национальной экономики Казахстана, на 1 января 2019 года в населенном пункте проживает примерно 44,3 тысячи человек, уточняет « Лента.ру».
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#взрыв #эвакуация

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