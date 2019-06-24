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40 минут назад

Заместитель губернатора лишилась поста после «Прямой линии» с Путиным

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#прямая линия #медицина #Владимир Путин #Андрей Чибис
Заместитель губернатора лишилась поста после «Прямой линии» с Путиным

Чиновница из Мурманской области приукрасила реальность в вопросе довольствия медиков.

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «Прямой линии» с президентом России, пишет Regnum. В ходе «Прямой линии» было сказано о низких зарплатах врачей региона. Об этом сообщил врио губернатора Андрей Чибис 24 июня на совещании в областном правительстве.

- По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом правительства. Особое внимание на вопрос зарплаты медработников. Даже экспресс-проверка, которую мы провели, показывает, что меня вводили в заблуждение по поводу того, что у нас нет врачей, которые получают минимальный размер оплаты труда. Они есть, - рассказал журналистам Андрей Чибис.

Среди других проблем медицины Андрей Чибис назвал вопрос соотношения окладов и дополнительных надбавок, наличие в регионе проблемы обеспечения лекарствами, также затронутой на «Прямой линии» президента.

Ранее после "Прямой линии с Владимиром Путиным" 20 июня, где прозвучала информации о зарплате врача в Мурманской области в 20 000 рублей, Чибис написал в своем аккаунте в Instagram, что к нему обращалась врач именно с такой жалобой. Как сообщает ТАСС, оказалось, что это зарплата за неполный месяц, реальная среднемесячная зарплата выше более чем в два раза.
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#прямая линия #медицина #Владимир Путин #Андрей Чибис

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