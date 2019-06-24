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50 минут назад

Санитарные врачи присмотрелись к грузинскому алкоголю

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#Грузия #вино #алкоголь #Роспотребнадзор
Санитарные врачи присмотрелись к грузинскому алкоголю

Роспотребнадзор усиливает контроль за товарами.

Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщает ведомство. Причиной введения мер называют ухудшение качества продукции. С 2014 по 2018 год количество алкоголя, не соответствующего требованиям, возросло в 2,9 раза, составив 203 тысячи литров в прошлом году.

Как сообщает Роспотребнадзор, партии продукции предприятий АО «Багратиони-1882», ООО «Болеро энд Компани», ООО «Кахетинское Традиционное Виноделие», ООО «Бадагони», ООО «Дом Грузинского Вина», ООО «Корпорация Грузинское Вино», ООО «Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков», ООО «Батоно» не допущены к ввозу на территорию Российской Федерации.

В 2017 году лабораториями Роспотребнадзора введены высокотехнологичные методы контроля, позволяющие выявить нарушение технологии производства продукции и используемого сырья. Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия, поступающей на территорию Российской Федерации.

21 июня президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию, напоминают "Ведомости". Запрет на полеты с 8 тюля Кремль ввел после массовых акций протеста в Тбилиси, которые начались 20 июня. Сейчас прямые рейсы из Москвы в Тбилиси выполняют «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Победа», S7, Red Wings, Smartavia. Ранее эти компании уже объявили о предстоящем прекращении полетов. Через день подобный запрет был введен и для грузинских авиакомпаний. Среди них было две, которые выполняли прямые рейсы из Россию в Грузию: Georgian Airways и MyWay Airlines.
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#Грузия #вино #алкоголь #Роспотребнадзор

Комментарии (1)

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Нона

7 минут назад
теперь со всех сторон начнут грузинские товары проверять)
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