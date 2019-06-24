Общество
сегодня, 13:06
Напиши губернатору — получи награду
В области объявлен конкурс предложений и пожеланий.
Липецкая областная детская библиотека объявила о старте интернет-конкурса «Письмо будущему губернатору». Участникам творческого соревнования предлагается в любой письменной форме, в том числе — стихах, высказать свои пожелания и предложения, выразить своё мнение по поводу происходящего в регионе.
В конкурсе могут принять участие липчане в возрасте от 10 до 14 лет. Объем послания — до двух листов формата А4. Конкурс проводится с целью привлечения внимание будущих избирателей к выборам, повышения среди подростков интереса к общественной и политической жизни региона.
Работы стоит направлять на электронную почту kmo@childbook.ru. Авторов лучших работ в июле наградят грамотами.
В конкурсе могут принять участие липчане в возрасте от 10 до 14 лет. Объем послания — до двух листов формата А4. Конкурс проводится с целью привлечения внимание будущих избирателей к выборам, повышения среди подростков интереса к общественной и политической жизни региона.
Работы стоит направлять на электронную почту kmo@childbook.ru. Авторов лучших работ в июле наградят грамотами.
ап
избиратель
Дебильный конкурс.
Пенсионер
Глушани едераста
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