Общество

сегодня, 13:06

Напиши губернатору — получи награду

6 1013
#конкурс #письмо #выборы
Напиши губернатору — получи награду

В области объявлен конкурс предложений и пожеланий.

Липецкая областная детская библиотека объявила о старте интернет-конкурса «Письмо будущему губернатору». Участникам творческого соревнования предлагается в любой письменной форме, в том числе — стихах, высказать свои пожелания и предложения, выразить своё мнение по поводу происходящего в регионе.

В конкурсе могут принять участие липчане в возрасте от 10 до 14 лет. Объем послания — до двух листов формата А4. Конкурс проводится с целью привлечения внимание будущих избирателей к выборам, повышения среди подростков интереса к общественной и политической жизни региона.

Работы стоит направлять на электронную почту kmo@childbook.ru. Авторов лучших работ в июле наградят грамотами.
6 1013
#конкурс #письмо #выборы

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ап

1 минуту назад
неужто проголосуют в Липецкой области за партию Дмитрия Медведева-Единую Россию
ответить

избиратель

3 минуты назад
В первую очередь хочется пожелать избраннику губернатору, гнать из власти поганой метлой членов партии Единой России , так как это партия АНТИНАРОДНАЯ
ответить

Дебильный конкурс.

6 минут назад
Лучше пусть пишут на деревню дедушке, быстрее дойдёт
ответить

Пенсионер

12 минут назад
Отдохнуть негде все парки одним разом какой-то идиот реконструировает. А нет чтобы один до конца довести потом братья за другой. Лог развороте концов не сыщешь, со Спутником тоже ( вечный забор), остров построили ( зачем) от солнца не спрятаться. Нет нормального руководителя в городе.
ответить

Глушани едераста

14 минут назад
Спаси россию)))
ответить

баба Нюра

25 минут назад
можна я ищщо свою хватагрфию в бикини прилажу ?
ответить

Еще в рубрике

В Липецке пройдут «Дни сербской культуры»
#Сербия
В Липецке пройдут «Дни сербской культуры»

54 минуты назад

Общество
В липецком зоопарке животных спасают от жары поливанием водой
#липецкий зоопарк
2
В липецком зоопарке животных спасают от жары поливанием водой

сегодня, 12:51

Общество
Сколько алиментов собирают судебные приставы в Липецкой области?
#алименты #судебные приставы #Точка зрения
Сколько алиментов собирают судебные приставы в Липецкой области?

сегодня, 12:35

Общество
Липчанин предлагает ввести статью за неуважение народа
#инициатива
7
Липчанин предлагает ввести статью за неуважение народа

сегодня, 12:28

Общество
90 липецких хряков задержаны в порту Балтийска
#ветконтроль
7
90 липецких хряков задержаны в порту Балтийска

сегодня, 11:43

Общество
Липецкая школьница дважды написала ЕГЭ на 100 баллов
#ЕГЭ #экзамен
18
Липецкая школьница дважды написала ЕГЭ на 100 баллов

сегодня, 11:42

Общество