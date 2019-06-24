Общество
сегодня, 12:51
В липецком зоопарке животных спасают от жары поливанием водой
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Но не все обитатели зверинца от жары страдают
Тридцати-тридцатипятиградусная жара для обитателей липецкого зоопарка также мучительна как и для многих людей. Но не для всех.
Как сообщил GOROD48 директор зверинца Александр Осипов, например, верблюд, чувствует себя очень хорошо. Сенсация зоопарка – родившийся недавно от мамы-зебры и папы-осла малыш-зеброид, тоже чувствует себя хорошо. А вот белки – страдают от жары.
- Вчера, одна белка высунула из домика лапки, и мы подумали, что она всё, - говорит Александр Иванович. – Но из баклажки окатили ее водой, она очень резво начала носиться по вольеру. Слава богу, у нас ни разу из-за жары не было падежа животных. Остальных зверей также окатываем водой из шланга, по несколько раз в день. И медведей, и все семейство кошачьих, и обезьянок.
Как сообщил Александр Осипов, сейчас в зоопарке уже практически завершено строительство современного обезьянника. Остались последние незначительные штрихи.
- Планируем открыть его ко Дню города, но уж очень много документов приходится оформлять. Но, думаю, успеем.
Как сообщил GOROD48 директор зверинца Александр Осипов, например, верблюд, чувствует себя очень хорошо. Сенсация зоопарка – родившийся недавно от мамы-зебры и папы-осла малыш-зеброид, тоже чувствует себя хорошо. А вот белки – страдают от жары.
- Вчера, одна белка высунула из домика лапки, и мы подумали, что она всё, - говорит Александр Иванович. – Но из баклажки окатили ее водой, она очень резво начала носиться по вольеру. Слава богу, у нас ни разу из-за жары не было падежа животных. Остальных зверей также окатываем водой из шланга, по несколько раз в день. И медведей, и все семейство кошачьих, и обезьянок.
Как сообщил Александр Осипов, сейчас в зоопарке уже практически завершено строительство современного обезьянника. Остались последние незначительные штрихи.
- Планируем открыть его ко Дню города, но уж очень много документов приходится оформлять. Но, думаю, успеем.
2 517
Галина
valerafromsplus