В липецком зоопарке животных спасают от жары поливанием водой

Но не все обитатели зверинца от жары страдают

Тридцати-тридцатипятиградусная жара для обитателей липецкого зоопарка также мучительна как и для многих людей. Но не для всех.



Как сообщил GOROD48 директор зверинца Александр Осипов, например, верблюд, чувствует себя очень хорошо. Сенсация зоопарка – родившийся недавно от мамы-зебры и папы-осла малыш-зеброид, тоже чувствует себя хорошо. А вот белки – страдают от жары.



- Вчера, одна белка высунула из домика лапки, и мы подумали, что она всё, - говорит Александр Иванович. – Но из баклажки окатили ее водой, она очень резво начала носиться по вольеру. Слава богу, у нас ни разу из-за жары не было падежа животных. Остальных зверей также окатываем водой из шланга, по несколько раз в день. И медведей, и все семейство кошачьих, и обезьянок.



Как сообщил Александр Осипов, сейчас в зоопарке уже практически завершено строительство современного обезьянника. Остались последние незначительные штрихи.



- Планируем открыть его ко Дню города, но уж очень много документов приходится оформлять. Но, думаю, успеем.



