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В липецком зоопарке животных спасают от жары поливанием водой

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#липецкий зоопарк
В липецком зоопарке животных спасают от жары поливанием водой

Но не все обитатели зверинца от жары страдают

Тридцати-тридцатипятиградусная жара для обитателей липецкого зоопарка также мучительна  как и для многих людей. Но не для всех.

Как сообщил GOROD48 директор зверинца Александр Осипов, например, верблюд, чувствует себя очень хорошо. Сенсация зоопарка – родившийся недавно от мамы-зебры и папы-осла малыш-зеброид, тоже чувствует себя хорошо.  А вот белки – страдают от жары. 

 - Вчера, одна белка высунула из домика лапки, и мы подумали, что она всё, - говорит Александр Иванович. – Но из баклажки окатили ее водой, она очень резво начала носиться по вольеру. Слава богу, у нас ни разу из-за жары не было падежа животных. Остальных зверей также окатываем водой из шланга, по несколько раз в день. И медведей, и все семейство кошачьих, и обезьянок. 

 Как сообщил Александр Осипов, сейчас в зоопарке уже практически завершено строительство современного обезьянника. Остались последние незначительные штрихи.

- Планируем открыть его ко Дню города, но уж очень много документов приходится оформлять. Но, думаю, успеем.

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#липецкий зоопарк

Комментарии (2)

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Галина

25 минут назад
valerafromsplus, Не говорите! И правда позитивна информация.
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valerafromsplus

40 минут назад
Ну лучше уж про это почитать, нежели ножи, розочки и всякая подручная муть.
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