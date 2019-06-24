Скандинавский антициклон остудит жару

В ближайшие трое суток влияние на погоду в Липецкой области будет оказывать Скандинавский антициклон.

Погода будет преимущественно без осадков, лишь днем 27 июняместами пройдет небольшой дождь Среднесуточные температуры воздуха станут уменьшаться и составят: 25 июня - 20 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше климатической нормы, 26 и 27 июня — 17 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июня в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 11 до 16 градусов тепла, днем составит от 23 до 28 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем от 25 до 27 градусов тепла.

25 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 6 градусов тепла.



