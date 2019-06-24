Погода в Липецке

47 минут назад

Скандинавский антициклон остудит жару

2 586
1
Скандинавский антициклон остудит жару

В ближайшие трое суток влияние на погоду в Липецкой области будет оказывать Скандинавский антициклон. 

Погода будет преимущественно без осадков, лишь днем 27 июняместами пройдет небольшой дождь Среднесуточные температуры воздуха станут уменьшаться и составят: 25 июня - 20 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше климатической нормы, 26 и 27 июня — 17 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июня в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 11 до 16 градусов тепла, днем составит от 23 до 28 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем от 25 до 27 градусов тепла.
25 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 6 градусов тепла.

2 586
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гостья

17 минут назад
Хоть бы снег в Липецке выпал.
ответить

ВВП

44 минуты назад
В Скандинавии вообще всё хорошее..даже циклоны!!!
ответить

Еще в рубрике

Небольшие дожди с грозами остудят пекло на улицах
#жара
4
Небольшие дожди с грозами остудят пекло на улицах

вчера, 16:58

Погода в Липецке
Жара нарастает: в Липецке и области до +35
#жара
50
Жара нарастает: в Липецке и области до +35

22.06.2019 17:04

Погода в Липецке
В Липецкой области воздух раскалится до +34
#зной #жара
32
В Липецкой области воздух раскалится до +34

21.06.2019 17:00

Погода в Липецке
Все жарче и жарче: в Липецкой области до +32
#жара
9
Все жарче и жарче: в Липецкой области до +32

20.06.2019 16:44

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +31
#жара
4
В Липецкой области сухо и до +31

19.06.2019 16:51

Погода в Липецке
В Липецкой области до +29
#жара #дожди
В Липецкой области до +29

18.06.2019 18:54

Погода в Липецке