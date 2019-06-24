Общество
57 минут назад
90 липецких хряков задержаны в порту Балтийска
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В документах на перевозку «хрюнов» не правильно указали их возраст
В порту города Балтийска Калининградской области задержана партия хряков из Липецкой области.
Как сообщают в Управлении сельхознадзора Калиниградской области, во время проверки документов на «женихов» для калиниградских хрюшек было выявлено нарушение ветеринарного требования - возраст хряков не соответствовал возрасту, указанному в приложениях к документам, и, кроме этого, оказалась незаполненной графа в документе о маркировке клейма.
Как сообщили GOROD48 в Отдел ветеринарного надзора и контроля на Государственной границе Российской Федерации
и транспорте, такое могло произойти из-за невнимательности отправителя.
В данный момент липецкие хряки находятся под контролем департамента ветеринарии и Министерства сельского хозяйства Калининградской области.
Фото: kombikorm.org
Как сообщают в Управлении сельхознадзора Калиниградской области, во время проверки документов на «женихов» для калиниградских хрюшек было выявлено нарушение ветеринарного требования - возраст хряков не соответствовал возрасту, указанному в приложениях к документам, и, кроме этого, оказалась незаполненной графа в документе о маркировке клейма.
Как сообщили GOROD48 в Отдел ветеринарного надзора и контроля на Государственной границе Российской Федерации
и транспорте, такое могло произойти из-за невнимательности отправителя.
В данный момент липецкие хряки находятся под контролем департамента ветеринарии и Министерства сельского хозяйства Калининградской области.
Фото: kombikorm.org
5 849
good
Кто же там так ашипся??
....
Как в поговорке
липчане могут