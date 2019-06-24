Общество

57 минут назад

90 липецких хряков задержаны в порту Балтийска

5 849
#ветконтроль
1
90 липецких хряков задержаны в порту Балтийска

В документах на перевозку «хрюнов» не правильно указали их возраст

В порту города Балтийска Калининградской области задержана партия хряков из Липецкой области.  

Как сообщают в Управлении сельхознадзора Калиниградской области, во время проверки документов на «женихов» для калиниградских хрюшек было выявлено нарушение ветеринарного требования - возраст хряков не соответствовал возрасту, указанному в приложениях к документам, и, кроме этого, оказалась незаполненной графа в документе о маркировке клейма.

Как сообщили GOROD48 в Отдел ветеринарного надзора и контроля на Государственной границе Российской Федерации 
и транспорте, такое могло произойти из-за невнимательности отправителя. 

В данный момент липецкие хряки находятся под контролем департамента ветеринарии и Министерства сельского хозяйства Калининградской области.

Фото: kombikorm.org

5 849
#ветконтроль
1

Комментарии (5)

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11 минут назад
Они пытались ввезти в Балтийск свинину.
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Кто же там так ашипся??

17 минут назад
Луноликая Девица с татарским разрезом ???
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....

37 минут назад
В Областном совете 46 депутатов от ЕР... в городском 40... кто остальны 4?
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Как в поговорке

42 минуты назад
Или слишком престарелых и на подвиги неспособных - палка о двух концах.
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липчане могут

48 минут назад
несовершеннолетних кабанов на разврат отправить
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