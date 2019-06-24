90 липецких хряков задержаны в порту Балтийска

В документах на перевозку «хрюнов» не правильно указали их возраст

В порту города Балтийска Калининградской области задержана партия хряков из Липецкой области.



Как сообщают в Управлении сельхознадзора Калиниградской области, во время проверки документов на «женихов» для калиниградских хрюшек было выявлено нарушение ветеринарного требования - возраст хряков не соответствовал возрасту, указанному в приложениях к документам, и, кроме этого, оказалась незаполненной графа в документе о маркировке клейма.



Как сообщили GOROD48 в Отдел ветеринарного надзора и контроля на Государственной границе Российской Федерации

и транспорте, такое могло произойти из-за невнимательности отправителя.



В данный момент липецкие хряки находятся под контролем департамента ветеринарии и Министерства сельского хозяйства Калининградской области.



Фото: kombikorm.org



