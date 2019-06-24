В Липецкой области в 11 авариях пострадали 11 человек

Среди пострадавших двое детей

21 июня в Долгоруковском районе около десяти часов вечера на автотрассе Долгоруково – Верхний Ломовец 32-летний водитель скутера не справился с управлением и перевернулся. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.



22 июня в Усманском районе в селе Новоуглянка около шести часов вечера на улице Свободной 35-летний мотоциклист, будучи в нетрезвом виде, по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с ВАЗ-2104 под управлением 22-летнего водителя. В результате мотоциклист получил травму, и после оказания помощи был отпущен.



В тот же день в Елецком районе днем около половины первого на трассе М4 «Дон» 36-летний водитель «Газели» по предварительным данным нарушил дистанцию до движущегося впереди «Фольксвагена» с 38-летней женщиной за рулем. В результате столкновения с травмой была доставлена в больницу 8-летняя пассажирка иномарки, которая находилась в автомобиле в детском автокресле.



23 июня в Липецке в селе Сселки на улице Ленина 21-летняя девушка за рулем «Лады-Калины» столкнулась со «Шкодой» под управлением 35-летней женщины. В аварии пострадала 12-летняя пассажирка иномарки – она получила травму, и после оказания помощи была отпущена.



Кроме того, в прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3949 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 19 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 170.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1180 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 85 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

