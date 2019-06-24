На Матырском водохранилище браконьеры выловили 200 кг рыбы

Браконьеры выловили 38 карасей и 44 леща

В результате рейда сотрудников управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области выявлен факт незаконного лова рыбы на Матырском водохранилище расположенного в границах природного зоологического заказника регионального значения «Липецкий».



Браконьеры поймали 38 карасей и 44 леща общей массой около 200 кг. В настоящее время незаконные орудия лова и выловленная рыба изъяты, доказательства незаконного лова рыбы зафиксированы. Собранные материалы переданы в органы внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела на основании ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщили в