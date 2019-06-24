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сегодня, 09:43

На Матырском водохранилище браконьеры выловили 200 кг рыбы

8 1584
#браконьерство
На Матырском водохранилище браконьеры выловили 200 кг рыбы

Браконьеры выловили 38 карасей и 44 леща

В результате рейда сотрудников управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области выявлен факт незаконного лова рыбы на Матырском водохранилище расположенного в границах природного зоологического заказника регионального значения «Липецкий».

Браконьеры поймали 38 карасей и 44 леща общей массой около 200 кг. В настоящее время незаконные орудия лова и выловленная рыба изъяты, доказательства незаконного лова рыбы зафиксированы. Собранные материалы переданы в органы внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела на основании ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщили в 
8 1584
#браконьерство

Комментарии (8)

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евгений

8 минут назад
а кокой же вес каждой рыбы чтото * на вешали каждая должна быть не менее 3
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!!!!

19 минут назад
На пл мира каждый вечер 22 -23 часа сетями ловят !!!!!!
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Вас

20 минут назад
Паразиты,,
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Увася

35 минут назад
Вот мрази...
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Шарик

58 минут назад
Паразиты,, все верно, выловлено 150 кг рыбы и 50 глистов
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Бородач

сегодня, 10:07
Понять и простить!
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Паразиты,

сегодня, 10:06
Солитёр им в помощь!
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.

сегодня, 09:51
Ого, а говорят рыбы нет. Судя из цифр в статье, вес каждой рыбины больше 2 кг.
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