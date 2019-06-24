Несовершеннолетний обокрал гараж

23 июня в отдел полиции обратилась 41-летняя гражданка с заявлением о том, что в период с 10 по 23 июня неизвестными путем повреждения навесного замка из ее гаража в селе Хутор-Березовка у дома по ул.Западной совершена кража 4-х колес в сборе.



Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан несовершеннолетний неработающий и не учащийся местный житель. Расследование проводит МОМВД России "Тербунский".