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20 минут назад

В России выросли госрасходы на закупки лекарств

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В России выросли госрасходы на закупки лекарств
В первом квартале этого года государство выделило на закупки льготных лекарств на 38,7% средств больше, чем за аналогичный период годом ранее. Таковы данные аналитиков DSM Group, предоставленные «Известиям».

Специалисты связывают рост расходов с включением новых дорогостоящих препаратов в программу высокозатратных нозологий (ВЗН) и развитием программы онкологической помощи.

Из федеральной казны по программе ОНЛС в первом квартале потратили 13,3 млрд рублей — на 15,3% больше, чем годом ранее, следует из отчета DSM Group. Наибольшие суммы ушли на закупку препаратов «Туджео Солостар» (743,7 млн рублей), «Иларис» (543,1 млн) и «Новорапид» (377,5 млн). Первое и последнее применяют при диабете, «Иларис» –– при лечении артрита.

На закупки препаратов для региональных льготников потратили 29,4 млрд рублей — на 6,3% меньше, чем в январе-марте 2018 года.

Отмечается, что по программе ОНЛС и региональным льготам закупают лекарства из перечня жизненно необходимых и важных (ЖНВЛП). С 2019 года в этот список попали 38 новых препаратов.
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