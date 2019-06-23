Происшествия
57 минут назад
На Соколе утонула женщина
11 1584
На Соколе, случайный прохожий в районе железнодорожного моста увидел в воде реки Воронеж тело женщины.
Вытащив ее из воды, увидел, что женщина мертва.
Личность утонувшей установлена, это 44-летняя липчанка.
Это уже 15-я жертва воды в Липецкой области с начала купального сезона.
Вытащив ее из воды, увидел, что женщина мертва.
Личность утонувшей установлена, это 44-летняя липчанка.
Это уже 15-я жертва воды в Липецкой области с начала купального сезона.
11 1584
fed
Баба Яга
Елена
Утонуть
дима
BLOOD_JO
Серёга
Мэн
ОСА
BLOOD_JO