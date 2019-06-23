Происшествия

57 минут назад

На Соколе утонула женщина

11 1584
#утонувшие
1
На Соколе утонула женщина
На Соколе, случайный прохожий в районе железнодорожного моста увидел в воде реки Воронеж тело женщины.

Вытащив ее из воды, увидел, что женщина мертва.

Личность утонувшей установлена, это 44-летняя липчанка. 

Это уже 15-я жертва воды в Липецкой области с начала купального сезона.
11 1584
#утонувшие
1

Комментарии (11)

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fed

10 минут назад
Мэн, я помню тот случай. чем все закончилось? пропавшего парня нашли?
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Баба Яга

21 минуту назад
Ну голову терять не нужно и в воду лезть на глубину...
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Елена

31 минуту назад
Мой парень спас парня на пляже ЛТЗ у того случился приступ эпилепсия сейчас парень перерос болезнь но если бы не мой Саша он бы утонул.
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Утонуть

32 минуты назад
можно и в ванной !
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дима

34 минуты назад
BLOOD_JO, в тарелке супа тонули люди.
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BLOOD_JO

38 минут назад
ЖАРА ПОТОМУ ЧТО АНОМАЛЬНАЯ.
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Серёга

38 минут назад
аппокалипсес наступает
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Мэн

41 минуту назад
Это проклятый мост , каждый год на это месте тонут и пропадают, 30 лет назад на меня и моих друзей макруху вешали товарищ пропал
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ОСА

42 минуты назад
В этом году что тот с чем то творится ( ужас
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BLOOD_JO

45 минут назад
КУПАЙТЕСЬ В ВАННОЙ.
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