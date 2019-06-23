На Соколе утонула женщина

На Соколе, случайный прохожий в районе железнодорожного моста увидел в воде реки Воронеж тело женщины.



Вытащив ее из воды, увидел, что женщина мертва.



Личность утонувшей установлена, это 44-летняя липчанка.



Это уже 15-я жертва воды в Липецкой области с начала купального сезона.

